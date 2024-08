Dalla Juventus al Napoli, l’ultimo colpo fa contenti Giuntoli e Conte | CM.IT

Le ultime ore di mercato possono portare ad un affare tra Juventus e Napoli: Giuntoli e Conte sarebbero entrambi contanti

L’ultimo giorno di calciomercato potrebbe portare ad un affare sull’asse Juventus-Napoli. Questione di occasione quella che sta cercando Manna a centrocampo dopo che è saltato il colpo Gilmour. Preso McTominay, gli azzurri avevano in pugno anche il centrocampista del Brighton, ma il grave infortunio occorso a O’Riley, preso proprio per sostituirlo, ha fatto saltare tutto.

Ecco allora la necessità di correre ai ripari e la possibile occasione proprio dalla Juventus. Lì dove spazio per Arthur non ce n’è: Thiago Motta non vede il brasiliano nel suo progetto e Giuntoli gli sta cercando una sistemazione. Poteva tornare alla Fiorentina, dove ha disputato la scorsa stagione in prestito, ma alla fine non se n’è fatto nulla.

Così, ad un giorno dal gong, è nata l’idea di un approdo al Napoli, sempre a titolo temporaneo. Il problema è rappresentato dall’ingaggio del calciatore che non rientra nei parametri economici del club partenopeo.

Da Arthur a Mario Rui: le ultime sul Napoli

Proprio lo stipendio è il nodo da risolvere in questa trattativa con la Juventus che non avrebbe problemi a cedere il calciatore anche in prestito secco, riuscendo così almeno a ridurre il monte ingaggi.

I sei milioni all’anno percepiti da Arthur però sono troppi per i limiti fissati da De Laurentiis e i due club proprio in queste ore stanno cercando la quadra per arrivare ad una fumata bianca. Filtra grande ottimismo sul buon esisto della trattativa. Come vi abbiamo raccontato, Arthur è un profilo che piace a Conte e che nello scacchiere tattico del tecnico salentino andrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa a Lobokta. Le prossime saranno ore decisive, con Juventus e Napoli che potrebbero chiudere l’affare prima del gong. Per quanto riguarda le uscite, sembra destinato alla permanenza in Campania Mario Rui.