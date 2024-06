Da Allegri a Thiago Motta: come cambia il futuro di Arthur e l’intreccio col Napoli | CM.IT

Arthur tornerà a Torino dopo il mancato riscatto della Fiorentina: il nuovo allenatore Thiago Motta valuterà il futuro alla Juventus del centrocampista brasiliano

Niente riscatto per Arthur Melo, con la Fiorentina che ha deciso nelle scorse settimane di non confermare in rosa il centrocampista brasiliano dopo l’ultima stagione in prestito dalla Juventus.

Il centrocampista brasiliano, sotto contratto fino al giugno 2026 con la ‘Vecchia Signora’, tornerà così a Torino e si metterà a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta. L’ex mister del Bologna valuterà durante il ritiro Arthur e non è da scartare a priori una possibile riconferma nel pacchetto mediano dei bianconeri. Le caratteristiche di Arthur si sposano con la filosofia di Motta, a differenze invece del gioco di Allegri come confermato anche dal suo agente: “C’è stato un grande cambiamento a livello tattico alla Juve, sicuramente è un giocatore che si avvicina di più alla tipologia di gioco di Thiago. Sarà la dirigenza a fare le valutazioni e non sarà un problema trovare una soluzione”, le parole di Federico Pastorello sul suo assistito che a Firenze ha collezionato 33 presenze complessive con 2 reti e 4 assist.

Calciomercato Juventus, carta Arthur nell’affare Di Lorenzo

In attesa delle valutazioni di Thiago Motta e del Dt Giuntoli su Arthur, l’ex Barcellona ha attirato di recente l’interesse dell’Everton dopo l’avventura poco fortunata di due anni fa sempre a Liverpool ma sponda ‘Reds’.

I ‘Toffees’ sono al momento la squadra più attiva sul brasiliano – come raccolto da Calciomercato.it – anche se nelle scorse settimane c’è stato anche un sondaggio del Napoli. Gli azzurri valutano il classe il classe ’96 indipendentemente dalla partenza di Lobotka e il profilo di Arthur non dispiacerebbe neanche al neo tecnico Antonio Conte. L’ostacolo per il patron De Laurentiis potrebbe essere l’ingaggio del centrocampista, che percepisce oltre 9 milioni lordi a stagione, mentre la Juventus punterebbe a incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro considerando l’ammortamento a bilancio. Non è da escludere inoltre un possibile intreccio di mercato tra i bianconeri e il Napoli, che veda coinvolti più attori sul tavolo delle trattative. Non è un mistero la corte di Giuntoli per il pupillo Di Lorenzo, mentre Conte e il Ds Manna hanno messo sotto la lente d’ingrandimento Chiesa e Barrenechea.

🇧🇷 #Juventus – Sarà Thiago #Motta a valutare il futuro di #Arthur in bianconero. Il brasiliano di recente ha catturato l’interesse dell’#Everton, mentre non è da escludere un nuovo approccio del #Napoli anche dopo l’arrivo di #Conte in panchina 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/oP7dybxJ2X — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 13, 2024

Arthur nello specifico potrebbe fare al caso del mister salentino per il centrocampo e allo stesso tempo essere un prezioso jolly in casa Juve per sbloccare l’affare Di Lorenzo, con il possibile sbarco sotto la Mole del capitano del Napoli che ha trovato anche la benedizione di Thiago Motta.