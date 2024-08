Napoli, Osimhen verso l’Al Ahli: si lavora per definire gli ultimi dettagli | CM.IT

Il Napoli lavora alacremente per chiudere quanto prima la cessione di Victor Osimhen. Le ultime sul nigeriano

Il mercato arabo chiude lunedì, ma gli azzurri hanno bisogno di definire l’addio del capocannoniere dello scudetto per aggredire il rush finale della sessione con forza, tentando di garantire a Conte anche un esterno e un centrocampista dopo Lukaku e McTominay.

Come anticipato da Calciomercato.it, ieri l’attaccante ha dato il suo ok al trasferimento all’Al Ahli grazie a una proposta faraonica, da circa 40 milioni di euro netti a stagione. Dopo l’accordo tra l’entourage del nigeriano e gli arabi, la palla è passata a De Laurentiis, che ha aperto in serata le trattative tra i club. Gli azzurri vogliono avvicinarsi ai 100 milioni per il trasferimento e l’ultima offerta dell’Al Ahli si avvicina agli 80: è un passo importante rispetto alla prima (che non raggiungeva i 70), che aumenta l’ottimismo sulla fumata bianca.

Sullo sfondo resta il Chelsea, che sta tentando di convincere Osimhen a cambiare idea, ma con una proposta economica addirittura inferiore allo stipendio (11 milioni netti) che attualmente percepisce all’ombra del Vesuvio. Guai a dare un affare per chiuso prima del tempo (il caso Dybala insegna), ma l’ottimismo sull’avventura in Saudi League per l’ex Lille aumenta. E i tifosi dell’Al Ahli stanno già invadendo i social festanti, come accadde nel 2023 per Gabri Veiga.