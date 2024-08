Osimhen dice sì, principio d’accordo con l’Al Ahli: ora tratta il Napoli | CM.IT

Victor Osimhen si avvicina all’Al Ahli: principio di accordo tra il giocatore e il club arabo, ora si tratta con il Napoli

Victor Osimhen fa un altro passo verso l’Al Ahli. Oggi pomeriggio, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’entourage del nigeriano e la dirigenza araba hanno trovato un principio d’accordo che ha incassato l’ok dell’attaccante.

Nella proposta, che prevede un ingaggio monstre che si avvicina ai 40 milioni di euro netti a stagione, è inclusa una clausola rescissoria che faciliterebbe il suo ritorno in Europa anche dal 2025, un elemento fondamentale che ha strappato il sì dell’ex Lille.

L’affare, quindi, prosegue spedito, ma ora va trovata l’intesa con Aurelio De Laurentiis. La prima proposta dell’Al Ahli non raggiungeva i 70 milioni di euro e i partenopei stanno, ovviamente, giocando al rialzo, consapevoli di non poter ormai raggiungere i 130 milioni della clausola, ma con la volontà di avvicinarsi, per quanto possibile, ai 100. Non sarà una fase semplice dell’operazione visto che, con l’ufficialità di Lukaku, è ormai chiaro che i partenopei devono liberarsi di Osimhen quanto prima, ma l’idea di massimizzare una cessione che sarà storica resta. I contatti proseguono, dunque, con ottimismo.