Blitz per Sancho: accordo e firma immediata

L’esterno inglese sta per lasciare il Manchester United dopo giorni di intense trattative

Jadon Sancho sta per lasciare nuovamente il Manchester United. L’esterno inglese, dopo aver trascorso in prestito gli ultimi sei mesi della passata stagione, era tornato a disposizione di ten Hag ad inizio estate con aspettative diverse. Protagonista della cavalcata Champions con il Borussia Dortmund sino alla finale persa contro il Real Madrid, l’attaccante è stato messo ancora una volta ai margini dal tecnico olandese.

Da qui il desiderio di voler dire nuovamente addio al Manchester United e trovare altrove un progetto fatto su misura per lui. Nonostante le speranze nutrite negli ultimi giorni, nelle scorse ore la Juventus si è tirata definitivamente fuori dalla corsa all’esterno rinunciando alla possibilità di averlo in prestito. Uno scenario che ha dunque aperto un’autostrada al Chelsea, altra pretendente molto quotata sulle tracce di Sancho.

Come riportato da Sky Sport UK, l’affare tra Chelsea e Manchester United è adesso ai dettagli. L’attaccante inglese dovrebbe dunque lasciare i ‘Red Devils’ per i ‘Blues’, ancora da capire se in prestito oppure se a titolo definitivo. Una trattativa tra le due rivali inglesi in chiusura, in attesa della firma del calciatore programmata per questo pomeriggio.