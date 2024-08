Tiago Djaló è arrivato Roma: il video del portoghese nella capitale | CM.IT

Movimenti in corso in casa Roma. Ecco Djaló: le ultime sul centrale portoghese

Sono momenti e ore di tensione, di frenesia, per la Roma che sta cercando di chiudere i colpi in difesa dopo il naufragio della trattativa per Danso che non ha passato le visite mediche di idoneità.

Così i giallorossi che si sono ritrovati a chiudere necessariamente per un altro centrale, almeno. Non a caso è ripartita la trattativa con la Juventus per Tiago Djaló, nome in realtà non graditissimo a Daniele De Rossi. Ma in una situazione così estrema a livello di tempistiche, viste le poche ore al gong finale del mercato, il portoghese è stato intanto fatto viaggiare verso la capitale per poi accorciare il processo. Il difensore centrale ancora di proprietà dei bianconeri questa mattina è arrivato all’Hilton Rome Eur la Lama dove è in corso l’evento IL CALCIOMERCATO DFA INTERNATIONAL TRANSFERMARKET organizzato da Adicosp ormai da diversi anni nella capitale.