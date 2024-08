Roma, caos totale in difesa: offerta per Bade, Djaló è nella capitale | VIDEO CM.IT

Kevin Danso è saltato, ma è ancora a Roma: i giallorossi stanno sondando tutte le alternative, Djaló è in città ma in stand-by e intanto si è riscaldata la pista Bade



Ore di totale caos per la Roma. Al 29 agosto, cioè ieri, i giallorossi dovevano affannarsi per cercare due o tre colpi per chiudere il mercato. Uno sarebbe stato Saelemaekers, l’altro poteva essere invece Manu Kone, senza escludere assolutamente un altro rinforzo tra centrocampo e attacco. Il francese del Gladbach si è avvicinato parecchio nelle ultime ore e De Rossi già lo aspetta a braccia apertissime. Potremmo esserci davvero.

In serata, però, la situazione è precipitata ulteriormente con la notizia dell’operazione Danso naufragata. L’austriaco infatti non ha superato le visite mediche di idoneità effettuate due giorni fa al suo arrivo nella capitale, per una problematica al momento non ancora definita. E ha effettuato nuovi esami approfonditi. Per cui la trattativa si è congelata, prima del comunicato del Lens che ha sostanzialmente annunciato: “Non andrà in giallorosso, ce lo riprendiamo”. E intanto Danso era ancora in hotel. Poi poco prima dell’ora di pranzo la partenza dell’austriaco. E allora via, di corsa alla ricerca di un difensore centrale last minute: tradotto, riallacciati i contatti con la Juventus per Tiago Djaló. Il portoghese, fuori dal progetto di Thiago Motta che lo ha subito bocciato, sembrava affare già ben intavolato sulla base di un prestito oneroso con riscatto per una cifra totale di circa 10 milioni. Ma ad ora anche l’ex Lille è una operazione che rischia seriamente di saltare. Per vari motivi. Anche se il giocatore è addirittura già arrivato nella capitale, nello stesso hotel di Danso (e Saud) dove è in corso l’evento IL CALCIOMERCATO DFA INTERNATIONAL TRANSFER MARKET.

Roma, Djaló in stand-by: offerta per Badé e suggestione Skriniar

Lo stesso Daniele De Rossi non è convinto del calciatore, soprattutto dopo che aveva ormai già abbracciato un gigante da 25 milioni come Kevin Danso, veloce e roccioso, potenziale titolare. Invece Djaló non lo sarebbe, soprattutto dopo due anni di inattività visto l’infortunio al crociato, la riabilitazione e lo scarso utilizzo della Juve negli ultimi mesi. E anche per un discorso di caratteristiche. Intanto la Roma si è sostanzialmente cautelata, anticipando i tempi e facendo arrivare il portoghese nella capitale. In ogni caso, stando a quanto risulta a Calciomercato.it, il giocatore bianconero non è assolutamente la priorità e non effettuerà le visite mediche. Almeno non finché i giallorossi avranno sondato tutte le altre piste.

Per di più, anche l’accordo con la Juventus sulla formula non è ancora stato trovato. Così come l’intesa totale tra Roma e calciatore. Tante criticità, che a una decina di ore dalla chiusura del mercato portano Tiago Djaló a essere un calciatore niente affatto vicino alla Roma nonostante la presenza fisica. C’è intanto il ritorno di fiamma per Loic Badé, già osservato in questo mercato estivo: il francese ha rifiutato anche un trasferimento in Germania nelle scorse settimane. Stando a indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono stati nuovi contatti nell’ultima ora e la Roma ha sottoscritto un’offerta da 20 milioni al Siviglia, che aveva chiuso categoricamente a un prestito. Da monitorare anche la pista Hummels, che potrebbe essere l’ultima aggiunta in extremis che la dirigenza capitolina sta tenendo in caldo. Soprattutto perché per Smalling resta in piedi la pista araba. C’era stata poi un’indiscrezione su Skriniar, ma più che altro una suggestione. È completamente fuori dal PSG ormai. Ha rifiutato l’Arabia perché vuole restare in Europa, ma ha un ingaggio da circa 9 milioni a cui i francesi dovrebbero partecipare in maniera massiccia. Anzi di più. E il prestito, visti i costi, non è cosa molto gradita a Parigi. Difficilissimo. Danso out ma è a Roma, Djalo pure è in città ma anche lui quasi out. E De Rossi tra due giorni ha la Juve.