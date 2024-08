Juventus, ritorno di fiamma per Kostic: si tratta anche oltre mezzanotte | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus potrebbe protrarsi oltre la mezzanotte con la cessione di Kostic. Per l’esterno serbo c’è un ritorno di fiamma del Galatasaray

La sessione estiva di mercato in Italia chiude oggi a mezzanotte per le trattative in entrata. Oltre agli svincolati, i club potranno comunque continuare a fare affari in uscita per i giocatori in esubero. E’ il caso di Filip Kostic.

L’esterno sinistro non rientra nei piani di Thiago Motta e la Juventus lo ha messo sul mercato. Ma il serbo, forte anche di un contratto in essere fino al 2026, finora ha rifiutato tutte le destinazioni: dalla Fiorentina in Italia, al Crystal Palace ed il Southampton in Inghilterra fino all’Al Ain negli Emirati Arabi. Difficile che possa sbloccarsi qualcosa nei top campionati entro oggi e secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, c’è un ritorno di fiamma del Galatasaray per Kostic. Già lo scorso gennaio il club turco provò ad acquistare l’ex Eintracht Francoforte, ma l’affare non andò in porto. Da capire se stavolta il serbo accetterà di trasferirsi in Turchia.