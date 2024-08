La Fiorentina mette la freccia a sinistra: le condizioni per arrivare a Gosens | CM.IT

La Fiorentina di Raffaele Palladino è a caccia di rinforzi per la fascia sinistra e punta l’ex calciatore dell’Inter Robin Gosens

Due punti in due partite, all’esordio contro il Parma di Fabio Pecchia e nella scorsa giornata in casa contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino.

Nel frattempo, giovedì affronterà anche il ritorno del preliminare di Conference League sul campo della Puskas Academy, squadra ungherese che ha strappato un rocambolesco pareggio per 3-3 nel match di andata disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ il 22 agosto scorso. Oltre al calcio giocato, però, impazza anche il calciomercato: la cessione di Nico Gonzalez ai rivali storici della Juventus, in prestito con obbligo di riscatto, ha fruttato un bel gruzzoletto per la società del presidente Rocco Commisso e, adesso, l’ex allenatore del Monza si aspetta i rinforzi richiesti.

Al termine proprio della gara contro i magiari, lo stesso trainer campano ha espressamente detto di voler acquisti congeniali alla sua idea di gioco e, nei giorni scorsi, si è tanto parlato della possibilità di avere in rosa Filip Kostic, fuori dal progetto della Juventus di Thiago Motta e impiegabile come esterno sinistro alto nei quattro di centrocampo. Mentre in un primo momento l’operazione sembrava avviata verso una felice risoluzione, adesso pare che il serbo abbia fatto qualche passo indietro, con la Premier League sullo sfondo. E gli uomini mercato del club toscano stanno sondando varie alternative.

Gosens nel mirino della Fiorentina: le richieste dell’Union Berlino

Una di queste porta il nome di Robin Gosens, calciatore che ben conosce la Serie A per aver giocato con le maglie di Atalanta e Inter. Il 30enne calciatore si è trasferito l’estate scorsa in Bundesliga, tra le fila dell’Union Berlino, ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora l’Italia, come raccontato nei mesi scorsi dalla nostra redazione. In primis s’interessò la Lazio, su precisa richiesta dell’allora allenatore Igor Tudor. Poi fu il turno del Bologna del suo mentore Giovanni Sartori, che lo portò a Bergamo nel 2017, ma anche in questo caso non si è arrivati alla fumata bianca. Nelle ultime settimane, invece, si è parlato anche del Torino di Paolo Vanoli. Ora la pista Fiorentina, a determinate condizioni: stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, i gigliati sarebbero fermi sull’idea di fare l’operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre i tedeschi chiedono l’inserimento dell’obbligo. In ogni caso, si tratterebbe di un affare da 8-9 milioni di euro totali. Vedremo se cambieranno le cose in questi ultimi giorni di mercato, vi terremo aggiornati.