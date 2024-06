La Lazio si tira fuori, Bologna in pressing: tutto su Gosens | CM.IT

Robin Gosens, dopo una stagione all’Union Berlino, potrebbe fare ritorno in Serie A: è forte l’interesse del Bologna

Arrivato l’estate scorsa, insieme a Leonardo Bonucci dalla Juventus (che a gennaio ha salutato, destinazione Fenerbahçe), per dare quell’apporto di esperienza che serve in Champions League, Robin Gosens si è ritrovato a lottare per non retrocedere nella seconda divisione tedesca con l’Union Berlino.

La squadra tedesca, infatti, dopo una straordinaria annata precedente, è incappata in una situazione non preventivabile ad inizio stagione e ha conquistato la salvezza, senza passare per gli spareggi, negli ultimi minuti dell’ultima giornata della Bundesliga. Adesso è il momento di ripartire, ma questo potrebbe avvenire senza il 29enne esterno sinistro. Certamente, il club teutonico vorrà rientrare della gran parte dell’investimento fatto meno di dodici mesi fa, quando versò all’Inter una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Ma le squadre interessate non mancano e ve lo stiamo raccontando da mesi.

Già a dicembre ci fu un sondaggio della Juventus, per volontà dell’allora allenatore Massimiliano Allegri, ma non furono mossi passi concreti da parte dell’uomo mercato bianconero Cristiano Giuntoli, visto che rimase a Torino anche Filip Kostic. Discorso diverso per Lazio e Bologna che, da tempo, seguono con interesse l’evoluzione della situazione per quanto riguarda il futuro di Gosens. Adesso, però, i felsinei potrebbero avere la strada spianata e vi spieghiamo il perché.

Gosens, la Lazio si tira fuori: via libera per il Bologna

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Gosens era una espressa richiesta dell’ex allenatore della Lazio, Igor Tudor. Ora, con l’avvento di Marco Baroni in panchina, ufficializzato ieri dalla società biancoceleste, vireranno su altri obiettivi. Nonostante non trovi conferma la prima offerta ufficiale formulata dal Bologna, sono proprio i rossoblu, con Giovanni Sartori che conosce molto bene il calciatore avendolo portato all’Atalanta nel 2017, a spingere maggiormente. Resta valida la possibilità di prelevare Gosens dall’Union Berlino anche in prestito con obbligo di riscatto, operazione totale da 8/9 milioni di euro. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e, come sempre, vi terremo aggiornati.