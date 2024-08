Juventus, Thiago Motta: “Valuteremo Danilo, Milik non è ancora in gruppo. Nico Gonzalez e Conceição sono giocatori forti”

Le parole di Thiago Motta alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Dalla sfida contro gli scaligeri alla situazione infortuni: le ultime

Tutto pronto per la conferenza stampa di Thiago Motta, che alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona ha affrontato diversi temi nella consueta conferenza stampa di presentazione. Di seguito le risposte fornite dal tecnico bianconero alle domande poste in riferimento all’impegno con gli scaligeri, ma non solo:

Come sta la squadra? “La squadra sta bene, la preparazione è buona: restando sempre con i piedi per terra dopo la prima di campionato. Andiamo ad affrontare una squadra che sta bene dopo la vittoria contro una squadra che è una seria candidata allo Scudetto quest’anno“.

Cosa serve per completare la rosa? “Ho la fortuna oggi di avere calciatori con caratteristiche diverse, funzionali alla nostra squadra. Mi sento un allenatore fortunato”.

Come stanno Danilo e Milik? – “Danilo ha avuto una botta in allenamento, ieri non si è allenato: oggi abbiamo l’ultimo allenamento e valuteremo come sta. Milik sta recuperando, non è ancora in gruppo. Mbangula è uno dei tanti calciatori a disposizione della rosa con caratteristiche che gli permettono di fare il meglio sia a destra che a sinistra. Tolti gli indisponibili, tutti gli altri sono in corsa per una maglia da titolare: oggi abbiamo un allenamento nel pomeriggio per fare le ultime valutazioni. L’importante è capire che nella nostra squadra c’è chi gioca e chi giocherà: faccio grande attenzione a quelli che entrano dopo in campo perché alzano il livello della squadra”.

Come ha trovato Kalulu? – “Kalulu sta bene fisicamente, si è inserito bene nel gruppo e nel Milan ha dimostrato di poter giocare sia da centrale che da terzino. Sul mercato stiamo lavorando bene per fare una squadra competitiva, per il resto pensiamo solo all’Hellas Verona”.

Quale deve essere la costante? – “La costante devono essere i tre punti, il risultato, dobbiamo abituarci a quello. Contro il Como abbiamo capito bene le fasi della partita, come squadra abbiamo fatto bene e possiamo migliorare sotto tutti gli aspetti”.

Ha scelto chi sarà il capitano domani? – “Sì, lo vedrete domani. Il ruolo di capitano bisogna ricoprirlo dappertutto, non solo in campo: abbiamo tanti ragazzi che possono farlo, come Danilo, come Gatti che lo ha fatto contro il Como. Il capitano deve trasmettere a tutti cosa vogliamo essere”.

Nico Gonzalez e Conceição che giocatori sono? – “Sono calciatori forti, per questo arrivano da noi: ci aiuteranno a essere competitivi fino all’ultima partita, fino all’ultimo minuto“.

Che tipo di avversario pensa di affrontare? – “Vedo nell’Hellas Verona una squadra abituata a giocare certi tipi di gare: lottano fino all’ultimo istante, soprattutto in casa. La Juventus nelle ultime cinque trasferte a Verona ha vinto una sola volta ed è tanto merito dell’avversario, sanno quello che vogliono in campo e noi dobbiamo essere preparati a portare la gara dove conviene a noi”.