Roma, trattativa caldissima per Bove in Premier: cosa sta succedendo | CM.IT

Il Nottingham Forest è intenzionato a comprare il cartellino di Bove, che la Roma valuta sui 12 milioni di euro

Il sogno di Edoardo Bove era quello di rimanere a Roma, dove si è affermato a grandi livelli diventando uno degli indispensabili di Mourinho. Ma il successivo cambio in panchina, con l’arrivo di De Rossi, ha in qualche modo cambiato tutto: il centrocampista giallorosso ha avuto sempre meno spazio, ‘raccogliendo’ zero minuti nelle prime due giornate contro Cagliari ed Empoli.

Inevitabile, così, guardarsi intorno con un mercato, quello della Premier, da sempre attento alle prestazioni del centrocampista giallorosso molto apprezzato anche dalla Fiorentina: non è un più un mistero che Palladino lo avrebbe voluto a Firenze.

Nelle ultime ore, come raccolto da Calciomercato.it, si è scaldata così la pista Nottingham Forest con la società inglese intenzionata a comprare il cartellino del ragazzo, valutato sui 12 milioni di euro. Sono quindi ore caldissime per il futuro del centrocampista della Roma, sempre più vicino ad un addio e ad un cambio di maglia.