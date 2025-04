Juve: si sblocca il bomber, si chiude con lo sconto

Vlahovic e Kolo Muani sono sempre più lontani dalla conferma in bianconero. E Giuntoli potrebbe prendere un nuovo attaccante ad un prezzo scontato

Quarto posto come obiettivo per salvare la stagione e poi ripartire con un nuovo ciclo. La Juventus ha voglia di chiudere il prima possibile questo anno per mettersi alle spalle un periodo davvero difficile e sperare di ricominciare nel migliore dei modi. Saranno diversi i calciatori che lasceranno la Continassa nel prossimo calciomercato e tra loro, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, anche Vlahovic e Kolo Muani.

Una doppia partenza che costringerà la Juventus a dover prendere più di un attaccante nel prossimo calciomercato. L’intenzione di Giuntoli sarebbe quella di acquistare un profilo importante e una punta di scorta. I nomi sono quelli di Lucca e Krstovic, ma attenzione anche alla possibilità di una operazione a prezzo inferiore. Il giocatore interessa molto ai bianconeri ed è una opzione da tenere in considerazione visto anche la necessità di andare a prendere più calciatori in vari reparti.

Calciomercato Juventus: affare in attacco, i dettagli

La Juventus non può permettersi errori in attacco. Vlahovic e Kolo Muani hanno dimostrato di non avere continuità e l’assenza di un bomber in questa stagione è pesata molto. Per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di andare a prendere una punta che dà garanzie e dietro uno o due calciatori in grado di garantire cambi in una stagione lunga senza abbassare il livello.

Uno dei nomi che la Juventus sta valutando per il prossimo calciomercato è quello di Delap. Il classe 2003 si è messo in mostra con l’Ipswich nonostante la retrocessione del club inglese. Sono 12 le reti messe a segno in 36 presenze complessive. Numeri importanti se si pensa che tre partite, quelle in Coppa, sono state disputate solamente in parte. E c’è una novità che potrebbero portare i bianconeri a fare un tentativo.

La retrocessione ha portato la clausola rescissoria di Delap a scendere a 30 milioni di euro. Per questo motivo l’Ipswich nel prossimo calciomercato potrebbe aprire anche ad una cessione ad un prezzo minore rispetto a quanto ipotizzato fino ad oggi. E la Juventus è pronta approfittarne per chiudere una operazione importante.

Mercato Juve: Delap obiettivo dei bianconeri

In attesa di capire come procedere, Delap è un obiettivo concreto di calciomercato della Juventus. Parliamo di un calciatore giovane e di prospettiva oltre che naturalmente già pronto.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il tempo per chiudere l’operazione c’è e ad oggi siamo nella fase delle riflessioni. Vedremo cosa succederà in futuro e se Delap può essere un giocatore della Juventus.