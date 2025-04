Juventus, Vlahovic dice addio: l’erede arriva per 40mln

La Juventus pensa già al suo futuro ed in tal senso si avvicina la cessione di Dusan Vlahovic. In tal senso, l’erede del serbo può arrivare per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I bianconeri devono essere in maniera del tutto inevitabile concentrati sul campo, dal momento che per la sostenibilità del progetto è fondamentale centrare la qualificazione in UEFA Champions League. Il margine di errore, da questo punto di vista, è ridotto davvero ai minimi termini dal momento che la lotta è serrata le rivali sono davvero tante. In prospettiva futura, però, il nome sul quale maggiormente si concentrano le attenzioni di tutti è senza ombra di dubbio quello di Dusan Vlahovic. Che anche quest’anno ha faticato tantissimo.

Il bosniaco è stato forse il più deludente in una stagione comunque amara per la Juventus, con un bottino complessivo che è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Fino a perdere anche il posto dal momento in cui è arrivato Kolo Muani. E la svolta non è stata significativa con l’arrivo di Igor Tudor al posto di Thiago Motta. In tal senso, con le voci che vogliono Vlahovic fuori dalla Juventus sempre più insistenti, arriva la svolta. Il suo erede può arrivare per una cifra da circa 40 milioni di euro.

Vlahovic via dalla Juventus: ritorno di fiamma per il suo erede

Il tema del bomber è ovviamente centrale nei piani della Juve, dal momento che è stato uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi anni. Sin dal suo arrivo, infatti, Vlahovic ha deluso e pare che il tempo a sua disposizione sia esaurito. In tal senso, stando a quanto raccontato da EuropaCalcio, la Juventus avrebbe inserito tra i profili maggiormente interessanti per il ruolo di nuovo centravanti bianconero il nome di Liam Delap. Andiamo a vedere i dettagli a riguardo.

Attualmente in forza all’Ipswich Town, si tratta di un calciatore che rappresenta il prototipo del centravanti moderno. Fortissimo fisicamente, molto dinamico e bravo anche quando c’è da legare il gioco. Delap ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro e questo testimonia anche quello che è il suo enorme potenziale che la Juventus vuole provare, a quanto pare, ad assicurarsi.

In una stagione da incubo per l’Ipswich, praticamente già retrocesso, Liam Delap ha collezionato comunque 12 gol, attirando su di sé anche l’interesse di diverse squadre. Sicuramente in Premier League, ma anche in Bundesliga. Insomma, per la Juventus ci sarà da sgomitare per un bomber, però, dal sicuro avvenire.