Ancelotti al capolinea: sconfitta e addio immediato

Ecco come è andata in Spagna la finale di Coppa del Re, tra i blaugrana e i blancos. Attenzioni puntate sul tecnico italiano e il suo futuro

Dopo le tante polemiche, all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, il Barcellona e il Real Madrid si sono sfidati per la finale di Coppa del Re.

Una partita quella tra le due rivali storiche spagnole che ha visto i blaugrana passare in vantaggio al 28esimo del primo tempo grazie a Pedri. A venti minuti dalla fine dei tempi regolamentari ci ha pensato Mbappe, entrato ad inizio ripresa, a segnare il meritato gol del pareggio. Al 77esimo ecco la rete di Tchouameni che ribalta proprio tutto, ma Barcellona-Real Madrid non finisce mai e a sei dalla fine Torres realizza il 2 a 2. In pieno recupero viene assegnato un rigore ai blaugrana poi tolto dal VAR.

Si va così ai supplementari e al 117esimo Kounde riporta avanti il Barcellona con un gol da fuori area che vale il trofeo. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, dunque, arriva l’ennesima delusione per i blancos, protagonisti di una stagione davvero complicata. Ora non resta che LaLiga, ma la rimonta al Barcellona, avanti di quattro punti non appare certo facile. Una rimonta che il Real Madrid potrebbe decidere di intraprendere senza Carlo Ancelotti. Un addio immediato, come ipotizzato nei giorni scorsi, ora può davvero diventare realtà-

Ancelotti, futuro scritto: ecco tutti gli scenari

Il futuro di Carlo Ancelotti sarà dunque lontano dal Real Madrid. I blancos dovranno scegliere l’allenatore su cui puntare, con Alonso che continua ad essere un fortissimo candidato alla successione dell’italiano.

Per l’ex Milan gli scenari futuri sono diversi. Il più accreditato e concreto continua ad essere quello legato alla Nazionale brasiliana. I verdeoro lo vogliono in panchina già a giugno, ma non sono da escludere altre strade. Una lo riporterebbe in Italia: al momento l’approdo al Milan è solo una suggestione, ma Carlo Ancelotti è stato accostato soprattutto alla panchina della Roma, che ci ha abituato a mettere a segno colpi del genere.

Attenzione, poi, ad altre due possibilità: il rientro in Premier League, alla guida del Tottenham, e quello di dire stop, magari solo provvisoriamente, in attesa di quella chiamata dalla Nazionale italiana, alla quale non si potrebbe dire di non per mettere così la ciliegina sulla torta di una carriera piena di di gioie e trofei.