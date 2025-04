De Gea-Juve: c’è la svolta, arriva l’annuncio

Nei giorni scorsi si era parlato tanto della possibilità di un trasferimento del portiere in bianconero. Su questo ci sono delle novità importanti

David de Gea in Serie A è ritornato ai livelli che tutti noi conosciamo. Dopo anni difficili anche per questioni di infortuni, l’estremo difensore è riuscito finalmente a ritrovarsi. Una esperienza con la Fiorentina che gli sta consentendo di ritornare a certi livelli tanto che molte big hanno messo gli occhi su di lui anche in ottica futura. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un possibile ritorno al Manchester United al posto di Onana o alla Juventus. I bianconeri non sembrano essere pienamente convinti da Di Gregorio e starebbero ragionando sullo spagnolo.

Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. La Fiorentina vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione e de Gea ad oggi ha in mente di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Al termine dell’anno, ci si siederà ad un tavolo per discutere del suo futuro in chiave calciomercato. E la Juventus resta alla finestra per capire se ci potrà essere l’opportunità di andare a prendere il portiere spagnolo.

Juventus: obiettivo De Gea per la porta, le ultime

L’eventuale rinnovo di de Gea con la Fiorentina non sembra garantire una sua permanenza. Sappiamo come il calciomercato estivo è molto lungo e le sorprese possono essere naturalmente dietro l’angolo. Naturalmente la Juventus prima di andare con forza sull’estremo difensore dovrà cedere Di Gregorio. Per questo motivo sin da ora si preannuncia una eventuale trattativa che potrebbe entrare nel vivo ad estate inoltrata.

Il condizionale è ad oggi d’obbligo visto che non si ha un quadro chiaro. Intanto, intercettato dai microfoni di tmw, l’ex difensore del Real Madrid Salgado ha fatto il punto su de Gea e un eventuale trasferimento alla Juventus nel prossimo calciomercato. Lo spagnolo ha confermato di aver parlato con l’estremo difensore e quest’ultimo non si è sbilanciato sul futuro. A Firenze sta bene, ma per il resto ha preferito non dire nulla.

Al momento la sua priorità è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione con la Fiorentina. Poi si valuterà meglio le opportunità di calciomercato e la Juventus potrebbe diventare una chance per de Gea.

La Juventus alla finestra per de Gea

La Juventus in questo momento resta alla finestra per de Gea. Il portiere spagnolo piace, ma non sarà una operazione di calciomercato semplice considerato anche i rapporti tra le due società.

Sicuramente de Gea non ha ancora sciolto le riserve. Ora la priorità è quella di chiudere al meglio la stagione. Poi si penserà al calciomercato e magari anche al passaggio in bianconero.