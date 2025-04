Serie A come il Clasico: sostituzione dell’arbitro del big match

Decisione presa poche ore prima della supersfida Barcellona-Real Madrid valevole per la finale di Coppa del Re

Nel ‘Clasico‘ le polemiche non mancano mai. Meno che mai in questo che mette in palio la Coppa del Re.

Nelle ore di vigilia è scoppiata una vera e propria bufera dopo che l’arbitro designato per Barcellona-Real Madrid, De Burgos Bengoetxea, ha pianto in conferenza stampa denunciando le eccessive pressioni e soprattutto il trattamento riservatogli dal Madrid, che avrebbe causato problemi anche alla sua famiglia.

Nel mirino un video trasmesso sul canale ufficiale del Real in cui vengono evidenziati tutti gli errori di De Burgos Bengoetxea contro le Merengues.

🚨El vídeo de RMTV sobre De Burgos Bengoechea, el árbitro de la final de Copa. MÁXIMA DIFUSIÓN A ESTE VÍDEO.pic.twitter.com/rw6zxqvJPu — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) April 25, 2025

Il Real ha subito chiesto la designazione di un altro arbitro, ‘minacciando’ – seppur non ufficialmente – di boicottare l’incontro. La Liga non ha acconsentito alla richiesta del club di Fiorentino Perez, andando all’attacco degli stessi ‘Blancos’ attraverso il suo presidente Tebas.

Nella serata di ieri il Madrid ha smentito le voci di boicottaggio, dichiarando non senza ulteriore polemiche che stasera a Siviglia scenderà regolarmente in campo.

Serie A come il Clasico: sostituito l’arbitro

Calciomercato.it ha colto la palla al balzo chiedendo ai propri utenti Telegram come dovrebbe comportarsi la Serie A nel caso accadesse anche qui da noi un episodio analogo.

L’opzione che ha preso meno voti, precisamente il 10%, è stata “La sconfitta a tavolino”. Poco di più, l’11%, ha invece conquistato “Confermare l’arbitro“.

21% per il “Rinvio della gara in attesa della decisione“. L’opzione più votata è stata alla fine la prima che abbiamo messo in campo, vale a dire “La sostituzione dell’arbitro” che ha preso il 58% dei voti.