Napoli, cessione Folorunsho a rischio: cosa sta succedendo con la Lazio | CM.IT

Billy Gilmour a Londra, Folorunsho rischia di restare a Napoli: ecco che cosa sta succedendo con la Lazio

Le ore scorrono veloci in casa Napoli. E non arrivano tutte buone notizie. Anzi, una si. La Lega Serie A ufficializza il trasferimento di McTominay (al momento manca solo il tweet ufficiale di De Laurentiis). Ma per il resto, sembra essere una giornata difficile.

Infatti, mentre la trattativa tra Al Ahli e club azzurro per Osimhen è quasi completamente arenata, e quella con il Chelsea è ancora più complessa, starebbe saltando un’altra operazione in uscita. Infatti, il Napoli aveva avviato i discorsi con la Lazio per la cessione di Michael Folorunsho. Il centrocampista aveva rinnovato il contratto con gli azzurri poco prima di cominciare il ritiro a Castel di Sangro. Improvvisamente la rottura con la società, con il mister, che non lo considera parte del progetto. Ci sono stati club che hanno manifestato interesse, come la Fiorentina. Ma solo i biancocelesti hanno concretamente provato a strapparlo nelle ultime ore. L’accordo fino a questo momento non è stato trovato. C’è distanza tra le parti, nonostante la volontà del calciatore sia sempre stata quella di voler ritornare alla Lazio. Oltretutto, il suo passato nel settore giovanile permetterebbe al club biancoceleste di inserirlo nello slot dei formati nel vivaio.

Folorunsho-Lazio, ecco perché l’affare è a rischio

Attualmente, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’operazione Folorunsho-Lazio appare congelata. I biancocelesti non avrebbero intenzione di puntare su altri giocatori, al netto di occasioni improvvise che possono materializzarsi entro le 23:59, quando chiuderà la finestra estiva.

Chiaramente, la cessione di Folorunsho servirebbe al Napoli per liberare lo slot nella lista dei 25 a Billy Gilmour, che nel frattempo è a Londra per completare visite mediche e trasferimento. La situazione è decisamente molto delicata, ma il calciomercato è imprevedibile e nelle prossime ore possono esserci sviluppi, in un senso o nell’altro. Il centrocampista della Nazionale italiana, convocato da Spalletti per l’Europeo, potrebbe anche essere ceduto altrove negli ultimi minuti, prima del gong. Uno scenario, attualmente, più pronosticabile di una cessione alla Lazio.