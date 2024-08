Napoli, Osimhen e Folorunsho liberano il settimo colpo per Conte | CM.IT

Antonio Conte pronto anche ad accogliere il settimo colpo di quest’estate: le uscite di Osimhen e Folorunsho riaprono la pista Gilmour

Giornata di fuoco per i dirigenti azzurri. Mentre il Napoli è pronto ad annunciare il sesto colpo dell’estate Scott McTominay, che ha svolto questa mattina i test atletici a Pineta Grande, è in arrivo il settimo squillo per Antonio Conte. E potrebbe non essere l’ultimo.

Lo spazio per la settima meraviglia di quest’estate lo libera Michael Folorunsho. Il centrocampista convocato da Spalletti all’Europeo ha firmato il rinnovo con il club azzurro fino al 2029, poi c’è stata la rottura. Escluso dalle convocazioni per le partite ufficiali, Folorunsho è stato corteggiato a lungo dalla sua vecchia squadra: la Lazio. Il matrimonio sembrava poter saltare, perché tra i biancocelesti e Napoli non è stato mai raggiunto fino ad oggi un accordo. La Fiorentina si è inserita timidamente per Michael, ma ora ha virato con decisione su Cataldi. E con quest’uscita, la Lazio è obbligata a puntare su un centrocampista: l’obiettivo numero uno resta il giocatore del Napoli.

Oltretutto, la formazione azzurra si appresta a salutare anche Victor Osimhen, in procinto di accettare la mega offerta araba da circa 40 milioni di euro a stagione. Come raccolto Calciomercato.it, l’ultima offerta dell’Al-Ahli è di circa 80 milioni e c’è ottimismo sulla riuscita dell’operazione, nonostante il costante pressing del Chelsea. E dunque, queste due operazioni in uscita, con l’aggiunta dell’addio di Gaetano verso Cagliari, sbloccano l’arrivo di Billy Gilmour.

Napoli, si riapre pista Gilmour

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, liberando Cataldi alla Fiorentina, la Lazio punta nuovamente su Folorunsho, con il quale c’è già feeling. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, ma il Napoli dovrebbe accettare l’ipotesi di lasciar partire il ragazzo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’uscita di Michael Folorunsho, permetterà al club azzurro di chiudere la trattativa per Billy Gilmour, che si era arenata dopo l’infortunio del nuovo acquisto del Brighton Matt O’Riley. L’operazione può concludersi per circa 15 milioni di euro, mentre con il giocatore si troverà un’intesa sulla base di un contratto da cinque anni per due milioni a stagione. Per affrettare i tempi, le visite mediche svolgerà direttamente in Regno Unito, poi è atteso in Italia per le prossime ore, quando il trasferimento sarà completato.

Le due operazioni Folorunsho-Lazio e Gilmour-Napoli sono chiaramente strettamente legate. Un intreccio dell’ultimo giorno che solo il calciomercato poteva regalare.