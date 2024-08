Svolta decisiva Kone-Roma: atteso l’arrivo in città

La trattativa entra nel vivo a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato in Italia

Giornata frenetica in Italia dove sono in ballo ancora diverse operazioni. Dall’addio imminente di Victor Osimhen verso l’Arabia Saudita, ai tentativi disperati della Roma di chiudere ancora un paio di colpi sul gong. Come ogni estate, dunque, ci apprestiamo a vivere un’ultima giornata di calciomercato piena di trattative in bilico da seguire sino agli istanti finali della sessione.

Chi ha fretta di chiudere al più presto ancora un paio di colpi in entrata, è la Roma. Dopo la trattativa sfumata per Danso a causa dell’esito negativo delle visite mediche, il club giallorosso è subito andato a caccia di un piano alternativo. Per questa ragione ha riallacciato i contatti con la Juventus per Tiago Djalo, approdato da qualche da pochi minuti nella Capitale in attesa di sviluppi sul suo futuro.

Nel frattempo, la società sta cercando di definire un altro acquisto fortemente richiesto da Daniele De Rossi a centrocampo. Roma e Borussia Moenchengladbach stanno trattando minuto per minuto la cessione di Manu Koné. Il centrocampista francese aveva già raggiunto l’intesa con il club giallorosso ed è atteso nelle prossime ore in città per portare a termine la trattativa.

Niente da fare per il Milan che per settimane ha seguito da vicino il classe 2001 e che sperava in un guizzo finale per vestirlo di rossonero. Dopo il sorpasso delle scorse ore, l’assalto giallorosso ha preso forza con più convinzione.