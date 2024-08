Roma, l’amarezza di Bove: “Meritavamo un finale diverso” | VIDEO CM.IT

Bove sarà della Fiorentina, che lo ha preso dalla Roma in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni

Edoardo Bove lascia la Roma. E lo fa non senza amarezza per l’epilogo che ha avuto la storia d’amore con i colori giallorossi. Il centrocampista classe 2002 sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, che lo preleva dalla Capitale in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Bove è partito questa sera da Roma, stazione Termini, in direzione Firenze – accompagnato dal suo agente Diego Tavano – e non ha nascosto il suo grande rammarico e la sua amarezza per la cessione ai cronisti presenti.

🔴Il rammarico di Edoardo #Bove in partenza da Termini per Firenze: “Dispiace sicuramente un po’ per come è andata. Io e i tifosi meritavamo un finale un pochino differente. Ma sono contento di quello che arriverà, ringrazio i romanisti che mi hanno sempre dimostrato grande… pic.twitter.com/nJ6fLy3Qyt — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 30, 2024

“Dispiace sicuramente un po’ per come è andata. Io e i tifosi meritavamo un finale un pochino differente. Sono contento di quello che arriverà e sono molto fiducioso per questa avventura. Ringrazio i romanisti che mi hanno sempre dimostrato grande affetto”.