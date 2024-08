Milan, via Saelemaekers: Abraham sbarca a Milano | CM.IT

Affare chiuso. Milan e Roma hanno raggiunto un accordo che vestirà di rossonero Abraham e di giallorosso Saelemaekers

Nella notte è arrivata la fumata bianca. Milan e Roma hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in giallorosso di Alexis Saelemaekers e di Tammy Abraham in rossonero.

Un trasferimento quello che porta il belga nella Capitale e l’inglese a Milano, che si è concretizzato attraverso uno scambio di prestiti. Niente cessione a titolo definitivo, dunque, e niente conguaglio a favore della Roma, che avrebbe voluto dieci milioni di euro per chiudere l’operazione. Si è così deciso di cambiare formula per riuscire ad arrivare a dama. I due giocatori hanno dunque svuotato l’armadietto, diretti nelle nuove città.

L’arrivo a Roma di Saelemaekers è previsto fra qualche minuto, intorno alle 10.00. Poco dopo, verso le 10.30, inizieranno, invece, le visite mediche alla clinica La Madonnina di Tammy Abraham per vestire il rossonero.