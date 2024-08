Abraham-Saelemaekers ad oltranza: svolta per la fumata bianca | CM.IT

Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham sono pronti a scambiarsi la maglia. La trattativa vede il traguardo

Milan e Roma sono state in contatto l’intera giornata per trovare la quadra sull’affare che vede coinvolti Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Una trattativa clamorosamente riaperte un paio di giorni fa, che i due club hanno deciso di chiudere assolutamente.

L’attaccante inglese ha da tempo detto sì ai rossoneri, così come l’esterno belga ha deciso di sposare il progetto giallorosso. In queste ore così si è cercato l’accordo su tutto, ma le parti sono state sempre separate da qualche milione di euro. La Roma, infatti, nello scambio ha sempre preteso ben dieci milioni, con il Milan che non ha mai aperto a questa possibilità . Così l’affare, inevitabilmente, ha vissuto dei momenti di impasse.

Milan-Roma, nuova formula per l’accordo

La voglia di arrivare a dama di tutte le parti chiamate in causa ha, però, mantenuto i contatti vivi, spingendo a cercare e trovare altre soluzioni, come quella del doppio prestito, rimandando di fatto il problema più avanti.

Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham potranno così presto viaggiare verso le rispettive nuove destinazioni, una volta sistemati gli ultimi dettagli. Il traguardo adesso è davvero vicino.