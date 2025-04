Oltre 45 milioni prima del Mondiale: doppio rinforzo per Inzaghi

Tra campo e mercato: la dirigenza nerazzurra non si ferma e può chiudere un nuovo colpo nella prima settimana di giugno

L’Inter sogna il ‘Triplete’ tra scudetto, Champions e Coppa Italia, ma allo stesso tempo non perde di vista il mercato in vista della prossima stagione.

I nerazzurri hanno già formalizzato l’arrivo di Sucic dalla Dinamo Zagabria, che sarà già disponibile per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il giovane centrocampista croato potrebbe non essere però l’unico innesto per la nuova competizione della Fifa, con l’Inter che sfrutterebbe la finestra straordinaria di inizio giugno per almeno un altro colpo con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Negli ultimi tempi sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza campione d’Italia c’è in particolare Luis Henrique, duttile esterno che si sta mettendo in evidenza con il Marsiglia di De Zerbi. Il brasiliano piace per il suo eclettismo e può essere utilizzato a tutta fascia da Inzaghi come alternativa nel ruolo a Dumfries.

Calciomercato Inter, dopo Sucic assalto a Luis Henrique: le prossime tappe

L’interesse per Luis Henrique è concreto, come dimostrano i contatti delle scorse settimane e l’ultimo incrocio a San Siro con il Ds dell’Olympique Benatia, presente a Milano nel giorno del derby di Coppa Italia tra l’Inter e il Milan.

Il club nerazzurro fa sul serio per l’ex Botafogo e prossimamente incontrerà anche gli agenti per trovare un accordo su contratto e ingaggio, prima di passare all’offensiva finale per cercare l’intesa con il Marsiglia per il cartellino del giocatore. Per strapparlo ai francesi servirà un’offerta intorno ai 30 milioni di euro, mentre per Luis Henrique sarebbe pronto un quinquennale fino al 2030 da circa 2,5 milioni a stagione più bonus. Una spesa complessiva da oltre 45 milioni di euro, comprese le commissioni per l’entourage. L’Inter accelera per il classe 2001 e ha tutta l’intenzione di chiudere la pratica entro inizio giugno per averlo così a disposizione in vista del Mondiale per Club negli USA.

Il profilo di Luis Henrique, oltre alla dirigenza, ha trovato anche il benestare di Simone Inzaghi che apprezza le caratteristiche del jolly brasiliano: duttilità e qualità nel creare superiorità numerica con le sue accelerazioni. Il 23enne laterale, inoltre, è incisivo anche negli ultimi sedici metri come dimostra il suo score stagionale con 9 gol realizzati e 7 assist vincenti.