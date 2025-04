DIRETTA Serie A, Monza-Como: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il derby lombardo tra brianzoli e lariani

Il palinsesto del sabato della trentunesima giornata di Serie A si apre con Monza-Como. Un derby che ha il sapore di ultima spiaggia per i padroni di casa, non tanto per le pochissime speranze in ottica salvezza, quanto piuttosto per trovare una piccola gioia in una stagione costellata di delusioni e amarezze.

Tornando sulla panchina brianzola dopo l’infelice parentesi Bocchetti, Alessandro Nesta alla vigilia del match ha ammesso che non si riconfermerebbe come allenatore. Ultimi con appena 15 punti in classifica (uno dei quali arrivato proprio nella sfida d’andata), i biancorossi hanno poco da chiedere a questo campionato, anche perché il quartultimo posto dista già dieci punti.

Furioso dopo il pari interno contro l’Empoli, Cesc Fabregas rientra in panchina dopo la squalifica e va a caccia di tre punti che potrebbero rivelarsi decisivi per la salvezza, viste le attuali sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Oltre al tecnico spagnolo, i lariani ritrovano anche Nico Paz e Dele Alli, appiedati dal giudice sportivo nella sfida della scorsa settimana. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Como e diffidati

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All. Nesta

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas

ARBITRO: Collu

DIFFIDATI: Kempf, Moreno, Perrone, Sergi Roberto, Strefezza (C); Carboni, Kyriakopoulos (M)

PROSSIME PARTITE: Venezia-Monza 12 aprile alle 15; Como-Torino 13 aprile alle 18

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 67; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio e Roma 52; Fiorentina 51; Milan 47; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como e Verona 30; Cagliari 29; Parma 26; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in più