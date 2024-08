Milan: Abraham-Saelemaekers, nuovi contatti per chiudere. Jovic e il mediano in attesa | CM.IT

Le ultime sul mercato del Milan, che sta lavorando con la Roma per chiudere l’affare Abraham-Saelemaekers

E’ vivo il calciomercato del Milan. Il club rossonero e la Roma stanno continuando a lavorare per riuscire a chiudere lo scambio Alexis Saelemaekers – Tammy Abraham.

L’affare è in dirittura d’arrivo, con i due giocatori che hanno detto sì al trasferimento, ma serve ancora l’accordo totale tra i due club. Le parti si stanno così raggiornando in mattinata. Una mattinata bollente che potrebbe segnare la svolta per il futuro del belga e dell’inglese, che attendono il via libera per cambiare maglia. Si sta trattando sugli ultimi dettagli e sul conguaglio economico che finirà nelle casse del club capitolino, con il Milan che considera troppo alta la richiesta di dieci milioni di euro. Uno sconto di qualche milione può favorire la fumata bianca.

Calciomercato Milan, Jovic ‘declassato’: un addio per il nuovo centrocampista

Attende impaziente l’esito della trattativa anche Luka Jovic. Il serbo, apparso sempre poco propenso a lasciare il Milan lungo questa estate, potrebbe cambiare idea. Con l’arrivo di Abraham, d’altronde, non sarebbe più il vice Alvaro Morata e il suo minutaggio diminuirebbe parecchio.

Il Diavolo ha almeno un paio di offerte interessanti sul tavolo, ma serve il sì dell’ex Viola, che fino a qualche giorno fa pensava di rimanere. D’altronde aveva incassato la fiducia pubblica di Paulo Fonseca, indossando la maglia numero nove. Ma il mercato, soprattutto a Casa Milan, cambia velocemente e in queste ore si potrebbe assistere ad un vero e proprio domino.

Un’eventuale partenza di Luka Jovic, libererebbe, infatti, uno slot nella lista degli stranieri e permetterebbe al Milan di prendere un nuovo centrocampista a prescindere dall’addio di Ismael Bennacer. In quel caso sarebbe Kone il favorito a completare il reparto mediano. Il calciatore, che piace tanto anche alla Roma, ha già detto sì al Diavolo, ma senza la partenza di uno straniero non può essere acquistato. Il Borussia Moenchengladbach è pronto ad accontentarsi di una cifra sui 15-20 milioni di euro.