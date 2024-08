Milan-Abraham, la pista si scalda: Saelemaekers più soldi per chiudere

Il Milan è pronto a piazzare il colpo in attacco. Il nome caldo è tornato ad essere quello Tammy Abraham: il punto della situazione

Prima è toccato a Luka Jovic giocare dal primo minuto, contro il Torino, poi, con il Parma, Paulo Fonseca ha deciso di puntare su Noah Okafor. Entrambi, però, hanno deluso ampiamente le aspettative, dimostrando ancora una volta di essere decisivi solo a partita in corso. Un bel guaio per il Milan che non può sempre affidarsi ad Alvaro Morata.

Un problema che lo stop dello spagnolo ha chiaramente evidenziato maggiormente. Il Diavolo, così, è tornato a pensare intensamente ad un nuovo attaccante. Un’idea, che sembrava essere stata messa da parte, soprattutto vista la volontà di Luka Jovic di restare ancora in rossonero. La scelta di indossare la maglia numero nove, poi, non lasciava più dubbi. A poche ore dalla fine del mercato, l’addio del serbo continua ad essere complicato, ma con il suo agente, che lo ha portato al Milan proprio sul gong, nulla è impossibile. Ma a prescindere dalla cessione dell’ex Fiorentina, il Diavolo ha deciso di prendere un attaccante e il nome cerchiato in rosso è ovviamente quello di Tammy Abraham.

Calciomercato Milan, scambio con la Roma: il punto della situazione

L’inglese è da tempo pronto a sposare il progetto rossonero, dove ritroverebbe l’amico Fikayo Tomori, ma serve l’intesa tra i due club. Nella giornata di ieri così le parti hanno riallacciato i contatti. Contatti che proseguiranno in queste ore per raggiungere un accordo.

Sul tavolo della trattativa c’è anche il nome di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga piace a Daniele De Rossi ed è il profilo giusto per chiudere la trattativa. Le parti, inoltre, appaiono d’accordo sulle valutazioni dei due giocatori e il Milan è pronto a corrispondere ai giallorossi anche un conguaglio economico (sui 5-7 milioni) per riuscire ad arrivare a dama. Si sta, dunque, lavorando verso questa soluzione, ma altri scenari, non possono essere scartati visto che Saelemaekers potrebbe comunque raggiungere la Capitale a prescindere.