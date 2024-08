Milan, ultime ore per l’attaccante: riecco Abraham, ma serve un’altra uscita

Le ultime sul possibile colpo in attacco. Il Milan torna a pensare ad un centravanti e il nome di Abraham è sempre in cima alla lista

Il calciomercato del Milan non si è ancora chiuso. Il Diavolo in queste ore si è soprattutto concentrato sulle cessioni, con l’addio di Yacine Adli, ma è riuscito a piazzare anche il colpo Silvano Vos, che va a rafforzare il centrocampo di Paulo Fonseca.

Un colpo che potrebbe permettere al Milan di guardare anche ad un attaccante, qualora in queste ore Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, riuscissero a cedere un altro straniero. Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Ismael Bennacer, ma l’offerta tanto attesa dall’Arabia Saudita non è ancora arrivata. Serviva una proposta da circa 40 milioni di euro: sul tavolo del Diavolo, però, la migliore offerta è stata della metà. Ma attenzione alla possibile cessione di Alexis Saelemaekers. Il belga è stato blindato da Paulo Fonseca, ma un’offerta da 20 milioni di euro, verrebbe certamente presa in considerazione dal Milan.

E dalla Capitale continuano ad arrivare voci che lo vorrebbero ancora nel mirino della Roma. Proprio in giallorosso, d’altronde, c’è quel Tammy Abraham, che da sempre è il profilo preferito per completare il reparto. Lo scambio tra i due sembra davvero apparecchiato. Servirà capire se in queste ore si troverà la quadra