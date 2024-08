Vos al traguardo: nuovo colpo per il Milan | CM.IT

Il Milan piazza un nuovo colpo. Il club rossonero ha raggiunto un’intesa con l’Ajax per il centrocampista olandese: il punto della situazione

Il Milan piazza un nuovo colpo. Il club rossonero ha trovato l’intesa con l’Ajax per Silvano Vos. Il club olandese ha, infatti, dato, il via libera per l’approdo in rossonero del giovane centrocampista.

Un affare da circa cinque milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Come raccontato nel pomeriggio, i rossoneri avevano deciso di premere il piede sull’acceleratore una volta sistemata la cessione di Yacine Adli, che ha detto sì alla Fiorentina.

L’affondo di queste ore, dunque, è andato a buon fine, ma la trattativa iniziata qualche giorno fa non è mai stata in discussione. Il calciatore aveva giĂ detto sì a Ibrahimovic e aspettava solo che i due club trovassero l’intesa. Il Milan ha così ottenuto uno sconto sostanziale, facendo leva sulla volontĂ di Vos di vestire la maglia del Diavolo. L’Ajax, infatti, chiedeva inizialmente una cifra sugli 8-9 milioni di euro.

Milan, Vos tra Fonseca e Bonera: la situazione

Silvano Vos è un centrocampista classe 2005 che si appresta a rafforzare l’organico del club, senza andare ad occupare alcuno slot nella lista degli stranieri, almeno in Serie A, essendo un Under 22.

Toccherà poi a Paulo Fonseca decidere se il calciatore farà parte della prima squadra o se andrà a rafforzare il Milan Futuro. Inizialmente, dunque, è molto probabile che Vos faccia la spola tra i due team.

L’acquisto di Vos, dunque, non escluda l’arrivo di un altro centrocampista. Per Kone ci sono stati nuovi contatti con il Borussia Moenchengladbach, ma senza la cessione di Ismael Bennacer, il suo approdo a Milano sarebbe praticamente impossibile a meno che non esca qualcun altro. L’algerino è chiaramente il primo indiziato, ma attenzione alla situazione legata ad Alexis Saelemaekers