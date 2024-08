Affare Vos: il Milan accelera per chiudere, il punto sul centrocampo | CM.IT

Il Milan è intenzionato a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo. Il giovane Vos ha già detto sì al Diavolo. Ore cruciali per la fumata bianca

Un nuovo centrocampista si appresta a vestire la maglia del Milan. Il calciomercato dei rossoneri sembrava chiuso con l’acquisto di Youssouf Fofana, ma la dirigenza rossonera sta lavorando per mettere a segno un altro colpo.

Il Diavolo, così, ha deciso di premere il piede sull’acceleratore per Silvano Vos. L’interesse di cui si è scritto nei giorni scorsi in Olanda è diventata ben presto una trattativa e per il Milan non è stato difficile trovare un accordo con l’entourage del calciatore che ha detto sì al progetto rossonero. Così Vos, classe 2005, è pronto a fare la spola tra prima squadra e il Milan Futuro di Daniele Bonera.

Un acquisto che chiaramente non creerebbe problemi alle liste già intasate e che potrebbe così dare una mano a Paulo Fonseca in Serie A. Sarebbe chiaramente il campo di Milanello a decidere poi se Vos merita di giocare con i grandi o con Bartesaghi e compagni. L’affare però non è ancora chiuso, il Milan – come appreso dalla redazione – in queste ore sta lavorando per abbassare le richieste dell’Ajax, che vorrebbe 8-9 milioni di euro. Si respira ottimismo dalle parti di Via Aldo Rossi: c’è, infatti, la convinzione che la trattativa si possa chiudere a breve, ma a qualche milione di euro meno. D’altronde il club di Amsterdam ha da tempo deciso di vendere il giocatore e una quadra verrà dunque trovata.

Calciomercato Milan, in tre con le valigie in mano: cambia il centrocampo

Yacine Adli e Tommaso Pobega sono pronti a fare le valigie. I due centrocampisti sono stati di fatto messi alla porta e si sta cercando una sistemazione.

Il francese, inizialmente poco propenso a salutare, ha capito che al Milan non ci sarebbe proprio spazio. Il messaggio di Fonseca, con l’esclusione di sabato è stato d’altronde chiaro. Sul tavolo sono arrivate offerte arabe, dall’Arabia Saudita e dal Qatar, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Europa. Ecco perché va tenuta d’occhio la pista che potrebbe portarlo in Inghilterra, senza dimenticare la Ligue 1 e la Bundesliga. Per Tommaso Pobega, invece, si prospetta una nuova avventura in Serie A. Attenzione soprattutto al Bologna, anche se Genoa, Monza e Torino sono ancora in corsa. Da monitorare, infine, c’è la posizione di Ismael Bennacer, per il quale si attendono ancora offerte convincenti dall’Arabia Saudita. Serve qualcosa intorno ai 40 milioni di euro.