Milan, tra presente e Futuro: conferme su Vos, ma c’è già un altro colpo | CM.IT

E’ un Milan che guarda al Futuro quello che si sta muovendo sul mercato in queste ore, ma pensa anche alle uscite

Non si ferma il mercato del Milan. Il club rossonero, dopo aver messo le mani su Youssouf Fofana, quarto e ultimo colpo dell’estate, è concentrato sulle uscite.

Pierre Kalulu è ormai un giocatore della Juventus, ma al Diavolo ci sono altri elementi con la valigia in mano. E’ stato Paulo Fonseca ad indicare la strada con le convocazioni per il match contro il Torino. Oltre al francese, infatti, sono stati esclusi anche Yacine Adli e Tommaso Pobega. Per i due centrocampisti si sta cercando una sistemazione e l’italiano appare essere quello più vicino all’addio. L’ex Bordeaux, cercato soprattutto in Arabia, piace anche in Inghilterra, ma ad oggi le proposte arrivate non lo hanno convinto. Per l’ex Torino dovrebbe esserci ancora la Serie A, con il Bologna balzato in pole per acquistarlo. Sullo sfondo restano proprio i Granata, oltre che il Genoa e il Monza. Le prossime ore possono essere quelle decisive per l’addio.

Va chiaramente trovata una sistemazione anche per due giocatori che sono del tutto fuori dal progetto, tanto da non allenarsi con gli altri compagni. Stiamo parlando di Divock Origi, che potrebbe rescindere il contratto, prima di volare negli Stati Uniti o in Arabia Saudita, e di Fode Ballo-Toure, che è stato ad un passo dal St-Etienne. Il terzino aveva detto sì alla destinazione francese, ma non ha trovato l’accordo economico.

Milan: accordo per Vos, ma arriva un altro giovane

Nel frattempo il Milan sta sondando il mercato alla ricerca di nuovi profili, di giocatori giovani che possano allungare l’organico. L’ultima idea è quella relativa a Silvano Vos, lanciata in Olanda.

Arrivano conferme, infatti, in merito all’interessamento per il centrocampista classe 2005 dell‘Ajax. Anzi c’è molto di più, con l’olandese è stata già raggiunta un’intesa. Serve adesso quella con il club di Amsterdam che vorrebbe almeno otto milioni di euro per lasciarlo andare e il suo entourage sta spingendo verso la soluzione milanese. In caso di arrivo, Vos farebbe la spola tra Milan Futuro e prima squadra (non c’è alcun problema di liste essendo un 2005). Toccherebbe chiaramente a Fonseca e Bonera scegliere. Bonera che ben presto abbraccerà, comunque, un nuovo rinforzo. Per l’approdo di Demirel Hodzic, anche lui 2005, dal Bologna, è, infatti, ormai tutto fatto e si attende solo l’annuncio.