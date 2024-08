Milan senza più italiani: vanno via tutti, solo il futuro è azzurro

Il Milan non ha più un’anima italiana e gli ultimi calciatori cresciuti nel nostro paese rischiano di fare le valigie

Sabato contro il Torino, il Milan aveva in campo un solo italiano, Davide Calabria. Il capitano, pesantemente fischiato al momento della sostituzione, è destinato ad accomodarsi presto in panchina. Nei piani di Paulo Fonseca e della società, c’è infatti di far giocare titolare il nuovo arrivato Emerson Royal.

Il terzino, cresciuto nelle giovanili, potrebbe anche addirittura fare le valigie. Non è tra i giocatori in esubero, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta verrebbe certamente presa in considerazione. Calabria, d’altronde, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e il Milan non ha mostrato alcuna fretta nel prolungarlo.

Il capitano, come detto, non è sul piede di partenza, contrariamente ad altri due italiani, che sono davvero con le valigie in mano. Le indicazioni di Paulo Fonseca, d’altronde, sono state chiare: contro il Torino, oltre a Pierre Kalulu, destinato alla Juve, e Yacine Adli, che continua a rifiutare tutte le proposte, non è stato convocato Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano non rientra nei piani del tecnico portoghese e con il suo entourage si sta cercando una sistemazione, che può essere in Serie A. Piace sempre al Torino, ma le piste più percorribili oggi sono quelle che lo porterebbero al Bologna o al Genoa, ma attenzione anche al Monza.

La rosa del Milan che ha perso per infortunio Florenzi e Sportiello, rischia così di avere sempre meno italiani. Tra le file del Diavolo c’è ancora Terracciano, ma anche l’ex Verona è pronto a salutare. Sulle sue tracce ci sono diversi club e nelle ultime ore è stato il Como a muovere passi concreti per acquistarlo in prestito.

Calciomercato Milan, il futuro è azzurro: Camarda e Liberali le stelle

Il Diavolo, dunque, potrebbe ritrovarsi con pochissimi italiani in rosa. Oltre al già citato Calabria, resistono Matteo Gabbia, che ha però perso terreno rispetto alla scorsa stagione, e Marco Sportiello, che una volta rientrato dall’infortunio, sarà il secondo di Mike Maignan. Solo riserve dunque.

Per vedere un Milan con un gruppo italiano davvero forte bisognerà così aspettare ancora un po’. Il Milan Futuro ha infatti in rosa tanti giovanissimi talenti azzurri. La speranza concreta del Diavolo è che presto Francesco Camarda, così come Mattia Liberali, Kevin Zeroli entrino in pianta stabile in prima squadra. Lo zoccolo duro del Milan del futuro – considerando anche Bartesaghi e Torriani – potrebbe finalmente essere azzuitalianoro. Ma serve pazientare.