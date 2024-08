Chukwueze non cambia: il nigeriano come lo scorso anno, ma San Siro boccia tutti

Il mondo rossonero si aspettava un Samu Chukwueze diverso, ma non è stato così. Partita da dimenticare per il nigeriano

Come la scorsa stagione. Una partita da dimenticare per Samu Chukwueze. Il nigeriano titolare nel match contro il Torino, alla prima in Serie A, ha deluso le aspettative, rendendosi protagonista di una prova da dimenticare.

L’ex Villarreal è stato beccato più volte dal pubblico, che non lo ha perdonato per le scelte prese durante il match. Sono stati diversi i palloni persi malamente, per via di alcuni controlli mancati. Ha sbagliato anche quando è stato chiamato a servire i compagni, non riuscendo ad avere la giusta precisione. Così prima dell’ora di gioco Paulo Fonseca ha deciso di sostituirlo, mandando in campo Theo Hernandez e spostando Alexis Saelemaekers alto.

Milan, fischi anche per Calabria

San Siro non perdona proprio nessuno e nel finale di gara sono arrivati i fischi assordanti anche per Davide Calabria.

Il capitano, sostituito a sei minuti dal termine della partita, è stato pesantemente contestato da tutto lo stadio.