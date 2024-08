Out in Milan-Torino: Fonseca ne esclude un altro

Paulo Fonseca sorprende tutti. Ecco la scelta per Milan-Torino, match valevole per la prima giornata di Serie A, che non lascia dubbi

Paulo Fonseca ha sorpreso tutti, ma forse nemmeno piĂą di tanto, decidendo di lasciare in panchina Theo Hernandez per la partita contro il Torino. Una scelta che il pari con quelle fatte con Tiijani Reijnders, Alvaro Morata e Pavlovic.

A parte Mike Maignan, che è comunque un portiere, chi è arrivato dopo e non ha preso parte alla tournée in America non è pronto per giocare dal primo minuto in Serie A. Così il francese si accomoda in panchina ed è chiaramente utilizzabile in caso di necessità .

Milan, Fonseca boccia Terracciano

A sorprendere è però la scelta del sostituto di Theo Hernandez. Paulo Fonseca non schiera né Jimenez, impegnato dal primo minuto con il Milan Futuro, né Filippo Terracciano, che in questo pre-campionato è stato schierato sempre sulla sinistra.

La bocciatura dell’italiano è dunque chiara per un Milan che rischia di avere sempre meno azzurri in rosa. Tommaso Pobega, d’altronde, non è stato nemmeno convocato, così come Pierre Kalulu e Yacine Adli. Le scelte di Fonseca sono chiare e la titolaritĂ di Saelemaekers è un altro segnale. Il belga non si muove.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leão; Jović. A disp.: Raveyre, Torriani; Gabbia, Hernández, Pavlović, Terracciano; Musah, Reijnders; Morata, Okafor. All.: Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilić, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp.: Donnarumma, Paleari; Dellavalle, Sazonov; Bianay Balcot, Ciammaglichella, Dembele, Horvath, Tameze; Adams, Karamoh, Njie. All.: Vanoli.

Arbitro: Maresca di Napoli.