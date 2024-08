È il giorno di Kalulu alla Continassa: saluta il Milan e firma con la Juventus | VIDEO CM.IT

La Juventus si appresta a ufficializzare Pierre Kalulu: il difensore francese, che arriva dal Milan, dopo le visite mediche firmerà il contratto con il club bianconero

La svolta lunedì per Pierre Kalulu, con il difensore francese che aveva sciolto le riserve sul passaggio alla Juventus poco prima del vittorioso match dei bianconeri contro il Como all’esordio in campionato.

Il difensore francese ieri sera è arrivato a Torino in macchina da Milano e questa mattina poco prima delle 9.30 si è presentato al J-Medical per le classiche visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto con i bianconeri. Kalulu ha accennato un sorriso ai giornalisti presenti e si è prestato per il primo abbraccio con i tifosi, fermandosi per foto e autografi prima di entrare e sottoporsi all’iter medico con la Juve. Nel pomeriggio invece il giocatore sarà nella sede bianconera per porre la firma sull’accordo con la ‘Vecchia Signora’ e iniziare così la sua avventura con la squadra di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, viste e firma per Kalulu: subito a disposizione di Thiago Motta con il Verona

Kalulu domani sosterrà il primo allenamento agli ordini del tecnico italo-brasiliano e sarà a disposizione per la trasferta di campionato in programma lunedì sera sul campo del Verona.

Un prezioso jolly difensivo per Thiago Motta che potrà impiegarlo al centro della difesa insieme a Bremer o all’occorrenza sulla corsia destra. La Juventus già la scorsa settimana aveva trovato l’accordo con il Milan per il 25enne francese e un’affare complessivo da 20 milioni di euro: circa 4 milioni per il prestito oneroso, mentre il diritto di riscatto è fissato a 13 milioni più bonus. Nell’operazione è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita intorno al 10%. Kalulu, seguito pure dall’Atalanta, dopo qualche giorno di riflessione ha sciolto le riserve a inizio settimana dando il suo benestare al matrimonio con la ‘Vecchia Signora’.