Kalulu ha detto sì alla Juventus: pronte le visite mediche, i dettagli | CM.IT

Dopo una lunga attesa, Pierre Kalulu ha detto sì alla Juventus: il calciatore già domani sosterrà le visite mediche

Kalulu ha detto sì. Dopo lunghi giorni di riflessioni, il difensore francese ha sciolto la riserva ed ha accettato la proposta della Juventus. L’intesa tra i bianconeri e il Milan era ormai stata trovata da giorni e si aspettava soltanto la decisione del calciatore che ora è arrivata ed è positiva: Kalulu già nelle prossime sarà a Torino per sostenere le visite mediche e trasferirsi alla corte di Thiago Motta.

Il club piemontese aveva dato un ultimatum al calciatore, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it: la Juventus non avrebbe aspettato oltre domani la decisione del calciatore, pronta a virare su altri difensori. Non ce n’è stato bisogno con Kalulu che ha sciolto le riserve e detto sì ai bianconeri. Affare da 17 milioni complessivi più altre tre di bonus: tre milioni sono per il prestito oneroso, altri 14 per il riscatto.

L’accordo tra le società era già stato trovato la scorsa settimana e ora è arrivato anche il via libera da parte del giocatore. Come detto il francese nelle prossime ore arriverà a Torino con la Juve che sta preparando le visite mediche. Superati i test fisici ci sarà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale: dopo i tre punti, Motta trova anche un nuovo difensore.