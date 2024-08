Tormentone Kalulu, Juve in pressing: arriva la risposta del giocatore | CM.IT

Il punto sul futuro di Pierre Kalulu. Il difensore non ha ancora deciso e tiene con il fiato sospeso la Juve, ma anche il Milan

Ore 17:15 – La Juventus è sempre stata in attesa di una risposta di Pierre Kalulu, che non aveva detto un no ai bianconeri. Il tempo che si è protratto ha chiaramente fatto innervosire la Vecchia Signora, che si è mossa alla ricerca di altri profili. Il tempo trascorso dal giorno dell’accordo ad oggi, allo stesso modo, non ha fatto nascere nuove trattative per il francese, nonostante l’interesse dell’Atalanta e di qualche club straniero. Tutto questo sta dunque facendo pendere la decisione di Kalulu nuovamente verso la Juventus e i bianconeri si aspettano che la fumata bianca – salvo nuovi ripensamenti – arrivi entro la giornata di domani. D’altronde tutti gli accordi economici sono stati trovati da tempo.

Ore 16:00 – Il futuro di Pierre Kalulu è diventato uno dei tormentoni di questa estate. Il suo trasferimento alla Juventus sembrava solo questione di ore, ma il via libera da parte del francese non è mai arrivato.

E dire che tutto era apparecchiato, con gli accordi economici tra i due club e quello tra i bianconeri e il giocatore, ma l’ex Lione ha deciso di rifletterci su, confrontandosi con il suo entourage, oltre che con Fonseca e Thiago Motta. Proprio la chiacchierata avuta con il tecnico della Juventus non ha convinto Kalulu, che sperava di avere maggiori garanzie di giocare titolare. La dirigenza bianconera così come l’ex Bologna sono stati chiari: Kalulu piace, ma non può avere il posto da garantito. Ecco perché il francese non ha dato il via libera ad un approdo a Torino: il suo desiderio è quello di avere un ruolo da protagonista. Un ruolo che alla Juve non possono dargli nonostante la grande stima.

Juventus, Kalulu verso il no: la scelta dei bianconeri e del Milan

Questa attesa ha chiaramente fatto indispettire il club bianconero, che non ha ancora chiuso del tutto a Kalulu, ma allo stesso tempo si sta guardando attorno alla ricerca di altre soluzioni in difesa, sempre in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda il difensore francese, sullo sfondo resta l’Atalanta, ma anche i bergamaschi non potranno garantirgli un posto da titolare. Proprio per questo motivo non si può escludere altre piste: potrebbe tornare a pensarci il Bologna, ma il francese piace anche in Premier League, al solito Newcastle, e in Bundesliga, con lo Stoccarda che ha effettuato dei sondaggi qualche settimana fa.

Senza una cessione, Kalulu rischia seriamente di restare ugualmente fuori dal Milan. Oggi oltre a Ballo-Toure e Origi, infatti, ne devono star fuori altri due dalla lista degli stranieri. Il primo indiziato è chiaramente Yacine Adli e il secondo proprio il difensore. Un’eventuale cessione di Malick Thiaw (uno dei peggiori contro il Torino), però, potrebbe rimescolare il tutto, con Kalulu che tornerebbe a giocarsi le sue carte in rossonero.