Milan, Kalulu al telefono con Thiago Motta: la scelta è (quasi) presa | CM.IT

Le ultime sul futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese non ha ancora deciso dove giocare questa stagione: il punto della situazione

L’accordo tra il Milan e la Juventus, non è bastato per vedere Pierre Kalulu vestito di bianconero. Il difensore francese, che ha trovato l’accordo economico con il club di Torino, non ha infatti ancora dato il via libera al cambio di maglia.

Un’attesa che sta innervosendo la Juventus, che pensava di avere il calciatore a disposizione già contro il Como, ma non sarà così. Kalulu, infatti, continua a riflettere, nonostante il Milan, di fatto, lo abbia messo alla porta. Il francese, che ha saltato il Trofeo Berlusconi, si è allenato regolarmente in gruppo in questi giorni e ieri quando ha lasciato Milanello è apparso sereno e disponibile con i tifosi. L’ex Lione non appare, dunque, per nulla turbato dalla situazione che sta vivendo.

Calciomercato Milan, Kalulu si allontana dalla Juventus

Al Milan non c’è più spazio e il rischio di essere tagliato dalla lista degli stranieri da iscrivere in campionato è davvero alto. Ecco perché se non dovesse accettare la Juventus, andrebbe trovata una soluzione differente per non passare una stagione in tribuna.

Situazione questa che accomuna anche Yacine Adli, guarda caso anche lui out contro il Torino stasera. Il Milan, oltre a Ballo-Toure e Origi, lo ricordiamo, ha la necessità di tener fuori dalla lista stranieri della Serie A, altri due calciatori.

Nel frattempo, arrivano novità su Pierre Kalulu. Il difensore francese non è convinto del suo trasferimento alla Juventus, dopo aver sentito Thiago Motta e aver appurato dal tecnico bianconero che a Torino non avrebbe avuto il posto da titolare assicurato nella linea a quattro della ‘Vecchia Signora’. Così si spiegano le perplessità del giocatore francese a lasciare Milano per trasferirsi sotto la Mole come raccolto da Calciomercato.it. Motivazioni di natura tecnica quindi alla base dei forti dubbi di Kalulu, che chiede maggiori garanzie prima di un eventuale addio al Milan. La Juve è infastidita della situazione che si è creata e filtra sempre meno fiducia per la buona riuscita dell’affare.

La posizione della dirigenza rossonera e di Paulo Fonseca è alquanto chiara e in questi giorni si dovrà trovare una soluzione per il futuro dell’ex Lione. L’Atalanta, a caccia di un jolly difensivo, può diventare una possibilità così come la pista estera. Tutto è davvero nelle mani di Kalulu.