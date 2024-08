Milan, porte girevoli a centrocampo: via Adli, si stringe per Vos | CM.IT

L’addio di Yacine Adli è ormai cosa fatta. Il Milan è così pronto a regalarsi un nuovo colpo a centrocampo: il punto della situazione

Yacine Adli si appresta a dire addio al Milan. Il club rossonero e la Fiorentina hanno, infatti, raggiunto un’intesa di massima per il centrocampista francese.

Dopo l’interessamento del Marsiglia, il club Viola ha premuto il piede sull’acceleratore, riuscendo ad ottenere il sì del giocatore, che stamani, però, si è regolarmente allenato con il resto del gruppo a Milanello. Manca, dunque, ancora qualcosa affinché l’affare vada in porto, in prestito con diritto/obbligo di riscatto, per una cifra complessiva sui 13 milioni di euro. Adli è comunque destinato a lasciare il Milan, che continuerà l’opera di snellimento dopo le cessioni negli ultimi giorni sia Pierre Kalulu che Tommaso Pobega.

Calciomercato Milan, contatti con l’Ajax per Vos

Ma in casa rossonera si sta lavorando anche ad un colpo in entrata e il nome cerchiato in rosso, come scritto su Calciomercato.it, è quello di Silvano Vos.

L’olandese classe 2005, che non andrebbe ad occupare alcuno slot nelle liste degli stranieri, ha già detto sì al Milan e il club rossonero in queste ultime ore ha avuto nuovi contatti con l’Ajax.

L’obiettivo è quello di chiudere il colpo nelle prossime ore ad una cifra inferiore agli 8-9 milioni richiesti (sui 5-6 milioni). Il Milan dunque è pronto a mettere le mani sul centrocampista, che farà la spola tra prima squadra e il Milan Futuro di Daniele Bonera. Poi il mercato sarà chiuso? Non è detto, molto dipenderà dalle eventuali uscite e come è noto c’è Ismael Bennacer in cima alla lista dei possibili partenti. Serve un’offerta sui 40 milioni di euro, che si pensava potesse arrivare dal mondo arabo, ma dall’Arabia Saudita nessuno si è spinto oltre i 20 milioni. A queste condizioni appare praticamente impossibile una sua partenza.