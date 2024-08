Milan, Adli ancora in Italia: trattativa con la Fiorentina | CM.IT

Il Milan è pronto a salutare Yacine Adli in queste ultime ore di calciomercato. Il club rossonero ha ricevuto diverse proposte di prestito

Yacine Adli non rientra più nei piani del Milan. Il centrocampista francese si prepara così a fare le valigie, ma c’è la possibilità concreta di restare ancora in Serie A.

Il club rossonero è, infatti, in trattativa con la Fiorentina per definire la cessione dell’ex Bordeaux. Dopo l’interessamento del Marsiglia, registrato nelle ore scorse, è stato il club Viola a farsi avanti per il giocatore. Il Diavolo valuta Yacine Adli sui 13-15 milioni di euro, ma i toscani vorrebbero prenderlo con la formula del prestito con diritto. Si sta lavorando così per l’inserimento dell’obbligo e per limare la cifra del cartellino.

Calciomercato Milan; Adli saluta, poi Silvano Vos

Ore calde dunque per il futuro del centrocampista transalpino, che dopo i tentennamenti iniziali, ha capito che per lui al Milan non ci fosse più spazio.

Ma niente futuro in Arabia Saudita o in Qatar, il francese ha sempre espresso la volontà di continuare a giocare in Europa. Così il suo entourage ha lavorato per trovare una soluzione nei principali campionati ed è emerso prima l’interessamento da parte del Marsiglia, che non lo ha però considerato una prima scelta, ora quello della Fiorentina, intenzionata a fare sul serio. Le prossime ore saranno, dunque, quelle della svolta, con il calciatore pronto a svuotare l’armadietto di Milanello.

Con l’addio di Yacine Adli, per il Milan sarà più facile mettere le mani su Silvano Vos. Non è un segreto che il club rossonero stia trattando con l’Ajax il suo acquisto. L’accordo con il classe 2005 c’è già, ma va trovato quello con gli olandesi, che vorrebbero guadagnare sugli 8-9 milioni. Possibile che la fumata bianca arrivi per qualcosa meno. C’è ancora da capire, invece, come evolverà la situazione legata a Ismael Bennacer. Una sua eventuale partenza, verso l’Arabia Saudita, infatti, aprirebbe scenari di mercato interessanti. Si libererebbe uno slot nella lista degli stranieri che potrebbe essere occupato o da un nuovo centrocampista, con Kone sempre primo nome, o da un attaccante. Il calciomercato rossonero potrebbe così davvero infiammarsi in queste ultime ore.