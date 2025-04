Calciomercato: Elmas in una big, la formula

In questa seconda parte di stagione Eljif Elmas ha dimostrato che con continuità riesce ad essere decisivo proprio come lo era a Napoli.

I gol e le ottime prestazioni che starebbe offrendo in maglia Torino avrebbero attirato sul macedone l’attenzione di una grande di Serie A, che nel prossimo calciomercato estivo potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il club granata per trattare il trasferimento dell’ex azzurro. Se non sarà con il Toro sarà con il RedBull Lipsia, anche perché Elmas è tornato in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ma difronte ad un rendimento del genere, come si fa a non riscattare il macedone?

Elmas in una big: lotterà per il titolo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Eljif Elmas, che per rendimento si sta consacrando come uno dei migliori acquisti dello scorso calciomercato invernale in Serie A. Da quando è arrivato al Torino non ha saltato neanche una partita, risultando essere in più occasioni anche decisivo con reti importanti, l’ultima proprio questo pomeriggio contro il Verona.

Salgono dunque a 4 le reti stagionali in 7 presenze in maglia granata, numeri ai quali non riesce a stare al passo neanche un attaccante costato oltre 40 milioni come Santiago Gimenez. Grazie a Paolo Vanoli Elmas ha finalmente trovato la sua dimensione, anche perché il Torino avrebbe rispolverato il talento di un giocatore che in Germania si era un po’ perso. Adesso il macedone deve però dimostrare di poter avere continuità, ma è troppo facile farlo in maglia granata, serve il definitivo salto di qualità in carriera.

Considerando la possibile uscita di Davide Frattesi nel prossimo calciomercato estivo, l’Inter potrebbe completare il centrocampo proprio con Eljif Elmas, giocatore che per qualità-prezzo rappresenterebbe essere la soluzione adatta sulla quale andare a puntare. Il macedone potrebbe poi essere un’alternativa in più anche all’oramai prossimo 37enne Mkhitaryan, motivo per il quale questa pista va monitorata con attenzione in vista dell’estate.

Svelata la formula con la quale acquistano Elmas

Eljif Elmas potrebbe entrare nei radar dell’Inter nella prossima estate di calciomercato, soprattutto se ci sarà da sostituire Davide Frattesi. Quando si parla del macedone, però, c’è da prendere in considerazione una cosa importantissima: ma il Torino lo riscatterà dal RedBull Lispia? L’impressione è che Urbano Cairo sia orientato verso il sì, anche perché si comincia seriamente a respirare aria di plusvalenza.

Con il riscatto il valore di mercato di Elmas si alzerà, motivo per il quale l’Inter studierà la strategia migliore per riuscire a strapparlo a prezzo di saldo dal Torino. Non sarà assolutamente semplice, ma Giuseppe Marotta potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Urbano Cairo anche per impostare la trattativa su uno scambio, casomai inserendo come contropartita tecnica il talentoso attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito, nome fra le altre cose già sul taccuino di Vagnati per la prossima stagione. Insomma, il dado è tratto. Adesso non resta che capire come si svilupperanno le cose, e se l’Inter paleserà effettivamente questo interesse per Elmas. Staremo a vedere.