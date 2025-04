L’Inter non molla Nico Paz: radar puntati sull’U-Power Stadium | CM.IT

Il club nerazzurro rimane sulle tracce del gioiello in forza al Como, impegnato nel pomeriggio nel derby in casa del Monza

L’Inter è impegnata nel pomeriggio a Parma, ma non perde comunque di vista Nico Paz in vista del prossimo mercato estivo.

All’U-Power Stadium di Monza sono infatti presenti alcuni emissari del sodalizio nerazzurro, che da tempo ha messo gli occhi sul gioiello in forza al Como ma sul quale mantiene il controllo il Real Madrid. Inoltre, come raccolto da Calciomercato.it, per seguire da vicino il talento classe 2004 e il ‘gemello’ Assane Diao sono presenti anche gli osservatori di alcune società di Premier League. Nico Paz ha diversi estimatori anche all’estero, mentre in Italia come dicevamo spicca l’interesse datato ormai dell’Inter.

Emissari dell’Inter per Monza-Como: nel mirino c’è sempre Nico Paz

In tribuna per Monza-Como è presente anche la famiglia del fantasista argentino, tra cui spicca il papà Pablo che in diverse circostanze negli ultimi mesi ha incrociato l’amico ed ex compagno di nazionale Javier Zanetti.

La dirigenza dell’Inter e Inzaghi stravedono per Nico Paz, con il tecnico piacentino che vede il giocatore come l’ideale sostituto a centrocampo tra presente e futuro di Mkhitaryan. L’assalto però al talentuoso mancino rimane complicato, soprattutto per la volontà del Real Madrid di non perderne il controllo. I ‘Blancos’ vantano una tripla opzione di recompra fino al 2027 (per un massimo di 10 milioni) e preferirebbero lasciarlo un’altra stagione nelle fila dell’ambizioso Como, permettendogli così di completare il percorso di maturazione prima del ritorno in pianta stabile a Madrid.