Milan, Adli ancora in Francia: il punto della situazione | CM.IT

Le ultime sul futuro di Adli. Il giocatore francese ha fatto la sua scelta: ecco dove potrebbe trasferirsi l’ex Bordeaux

Dopo Pierre Kalulu e Tommaso Pobega, il Milan è pronto a cedere un altro calciatore. Tra gli elementi in uscita, non è un segreto, c’è, infatti, anche Yacine Adli. Il francese non rientra più nei piani del Diavolo.

Paulo Fonseca lo ha così escluso dalla lista dei convocati per la partita contro il Parma, dopo averlo tenuto fuori anche per la sfida di San Siro contro il Torino di sabato scorso. Segnali chiarissimi, che non lasciano alcun dubbio. Il Milan con il suo entourage stanno così lavorando per trovare una sistemazione in questi ultimi giorni di calciomercato. Sul tavolo di Giorgio Furlani sono arrivate offerte provenienti dal mondo arabo, dal Qatar e dall’Arabia Saudita, ma la volontà di Adli è quella di continuare a giocare in Europa.

L’ex Bordeaux, in realtà, è stato sempre poco propenso a lasciare il Milan, ma il Diavolo lo ha di fatto messo alla porta. La valutazione che ne fa il club rossonero è di 10-15 milioni di euro, ma anche lui, come Pobega e Kalulu, potrebbe lasciare il Milan in prestito con diritto di riscatto. E’ questa, infatti, la proposta che è pronta a formulare il Marsiglia. E’ confermato, dunque, l’interessamento dei francesi, anche se non viene considerata una prima opzione. Il buon rapporto tra Benatia e Adli, però, è un fattore da non sottovalutare.