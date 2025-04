Sarr fa e disfa: Elmas rimedia: ad Empoli vince la noia

Due pareggi nelle due sfide pomeridiane di Serie A: Torino-Verona 1-1 ed Empoli-Cagliari 0-0

Portieri protagonisti, in positivo e in negativo in Torino-Verona, mentre tra Empoli e Cagliari, a vincere, è la paura. I due match che si sono disputati alle 15, validi per la 31esima giornata di Serie A, si sono conclusi con un pareggio. A reti bianche al Castellani, mentre 1-1 è finita la sfida all’Olimpico Grande Torino.

Le due reti della gara giocata nel capoluogo piemontese sono state siglate in rapida sequenza. Nel primo tempo le occasioni migliori le aveva avute la squadra di Zanetti, con Mosquera e Bernede che sfiorano il palo con due interessanti conclusioni. Nella ripresa tante emozioni in pochi minuti. Sarr tocca di mano un cross proveniente da calcio d’angolo dalla destra: il Var chiama l’arbitro Bonacina che decide di assegnare un calcio di rigore. Montipò però è bravissimo a respingere la conclusione di Adams.

Lo stesso Sarr firma poi il gol del vantaggio. La pressione dell’attaccante svedese è efficace e costringe ad un errore clamoroso Milinkovic-Savic, che a pochi metri dalla linea di porta si fa scippare la sfera dall’attaccante, che trova il gol del vantaggio. Vantaggio che però dura poco: con un gran sinistro da dentro l’area, Elmas trova il pareggio e il suo primo gol con la nuova maglia davanti al proprio pubblico. Nel finale rosso diretto per Ricci per un brutto fallo su Ajayi.

Empoli-Cagliari e Torino-Verona: tabellini e classifica

Vince invece la noia e la paura ad Empoli, con gli azzurri e il Cagliari che escono dal campo con un punto a testa. Punto che serve certamente più ai sardi che non ai toscani.

Le occasioni migliori arrivano tutte da palla inattiva. Nel primo tempo Henderson sfiora il gol direttamente da calcio d’angolo, mentre nella ripresa ci vanno vicini prima Viola e poi Sambia, entrambi da calcio di punizione. Il pari, come detto, serve a poco, con l’Empoli che mantiene invariato il distacco sulle rivali: a guadagnare punti preziosi in questa corsa salvezza durante questa giornata è stato sostanzialmente solo il Como.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli* 64; Atalanta* 58; Bologna* 56; Juventus* 55; Lazio*, Roma* e Fiorentina 52; Milan 48; Udinese e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia* 21; Monza* 15.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Inter-Cagliari sabato 12 aprile ore 18; Verona-Genoa domenica 13 aprile ore 15; Como-Torino domenica 13 aprile ore 18; Napoli-Empoli lunedì 14 aprile ore 20.45.