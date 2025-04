Nuovo infortunio muscolare, a rischio per Inter-Bayern: Inzaghi è una furia

Sostituito anzitempo nella sfida contro il Cagliari: infortunio e cambio obbligato, la reazione del tecnico nerazzurro è tutto un programma

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 – Zalewski tranquillizza tutti su Instagram: “Fortunatamente si tratta solo di crampi. Ci vediamo mercoledì”.

Prova di forza dell’Inter che, pur rischiando in alcune situazioni di gioco, è stata brava ad incanalare sin da subito il match con il Cagliari. Ad una manciata di minuti dal novantesimo, i nerazzurri conducono in scioltezza con il risultato di 3-1, forte di una superiorità tecnica assolutamente evidente. Per Inzaghi, però, non arrivano soltanto note positive.

Al minuto 66 il tecnico piacentino – infatti – è stato costretto a sostituire Nicola Zalewski che ha alzato bandiera bianca a causa di un problema di natura muscolare. Doppia beffa per i nerazzurri perché pochi minuti prima del forfait Inzaghi aveva provveduto ad un altro tipo di cambio nell’ottica di una gestione oculata delle corsie esterne, togliendo Dimarco e inserendo Matteo Darmian. Anche per questo, l’allenatore nerazzurro ha manifestato un certo disappunto al momento dell’infortunio di Zalewski, sferrando un calcio ai cartelloni pubblicitari poco distanti dall’area tecnica.

Le condizioni di Zalewski verranno chiaramente valutate nel corso delle prossime ore: la sua sua presenza contro il Bayern è in dubbio. Contestualmente, ricordiamo che è invece assolutamente recuperato Dimarco, autore di un’ora di gioco importante contro il Cagliari impreziosita da non pochi spunti dalla cintola in su. L’allarme in casa nerazzurra, però, è suonata questa volta per Zalewski: vi forniremo ulteriori dettagli nel corso delle prossime ore.