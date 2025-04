Inzaghi può sorridere: si svuota l’infermeria, ne mancano solo due all’appello

L’allenatore nerazzurro nella gara odierna in campionato contro il Cagliari ha ritrovato Dimarco e Taremi

Simone Inzaghi piano piano ritrova i pezzi in vista della parte decisiva della stagione, con l’Inter sempre impegnata su tre fronti e in corsa per il sogno ‘Triplete’.

Innanzitutto, per l’anticipo di campionato contro il Cagliari a San Siro, il tecnico nerazzurro ha ritrovato sulla corsia mancina un pilastro come Dimarco, assente per affaticamento nella magica serata di Champions League nella tana del Bayern Monaco. Nella lista dei convocati dopo un paio di settimane è tornato invece Taremi, alle prese con la pubalgia che lo sta condizionando negli ultimi tempi. L’iraniano partirà dalla panchina e potrebbe essere una preziosa freccia a gara in corso per l’attacco dell’Inter. Ai box così restano soltanto Dumfries e Zielinski, che certamente salteranno le prossime tre partite con Bayern, Bologna e Milan tra campionato e coppe.

Lo staff medico dei campioni d’Italia e Inzaghi sperano di recuperarli tra la sfida casalinga contro la Roma di fine mese e la successiva gara, sempre al Meazza, con il Verona. A pesare finora è stata soprattutto l’assenza del nazionale olandese, tra gli uomini più in forma prima dell’infortunio, costringendo Inzaghi a chiedere gli straordinari a Darmian e quest’oggi piazzare Zalewski come quinto a destra.