Calciomercato, Castro in una big: c’è l’annuncio

Il giocatore del Bologna è destinato ad essere uno protagonista del prossimo calciomercato. E nelle ultime ore è arrivata una novità importante

Il Bologna sogna il primo trofeo della stagione anche con i gol di Santiago Castro. Il bomber argentino in questa stagione ha dimostrato di aver completato il processo di maturazione. Le sue prestazioni non sono stanno passando assolutamente inosservate e molte big hanno messo gli occhi su di lui. Si parla tanto di Inter, Napoli, Juventus, Milan, ma anche dall’estero sono arrivati apprezzamenti per l’argentino. Per adesso il classe 2004 è impegnato a chiudere nel migliore dei modi la stagione con i rossoblu. C’è un quarto posto da conquistare e una finale di Coppa Italia da giocare. Poi al termine dell’anno si valuterà meglio il suo futuro.

I felsinei sperano in una sua riconferma, ma ad oggi sembra davvero difficile ipotizzare Castro in rossoblu anche la prossima stagione. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutte e l’interesse di big italiane e straniere lo portano ad essere destinato al grande salto. Difficile in questo momento dire se c’è una squadra favorita visto che il Bologna è una squadra con la quale non è semplice trattare. Ma la volontà del giocatore è molto chiara e vedremo se sarà rispettata.

Mercato: Castro ha deciso, dove giocherà

Al momento la priorità di Castro è quella di chiudere bene con il Bologna. C’è un trofeo come la Coppa Italia in gioco e un quarto posto da conquistare. Poi l’argentino si siederà al tavolo con i dirigenti felsinei per trovare la giusta soluzione. I rossoblu sperano in una permanenza, ma ad oggi l’ipotesi principale è quella di una partenza. E lo stesso classe 2004 non ha mai nascosto qual è il suo sogno.

Un desiderio ribadito anche in una intervista in esclusiva ai microfoni di SportMediaset. Castro ha sottolineato ancora una volta di voler giocare un giorno insieme a Lautaro Martinez. Parole che sembrano confermare come la sua priorità per il prossimo calciomercato è l’Inter anche se lui nel discorso ha fatto riferimento alla nazionale argentina. I nerazzurri sono sul calciatore da tempo e a questo punto non è da escludere che si possa arrivare all’accordo già nei primi giorni della sessione.

Naturalmente bisognerà trovare l’accordo con il Bologna e non sarà facile. I felsinei chiedono per Castro una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Una valutazione importante e che l’Inter proverà ad abbassare mettendo delle contropartite. Napoli, Juventus e le big straniere non sono assolutamente escluse dalla corsa per l’argentino. E attenzione al Milan. I rossoneri potrebbero prepotentemente entrare nella lotta per Castro durante il calciomercato estivo soprattutto se dovesse decidere di puntare su Sartori come ds e Italiano in panchina.