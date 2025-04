Nuova panchina per Thiago Motta, svolta UFFICIALE in Serie A

Il tecnico italobrasiliano dopo l’esonero alla Juventus può tornare subito ad allenare in Serie A: spunta un’ipotesi clamorosa

Il Milan si gioca il futuro in questo finale di stagione. Anche se il campionato rischia di non poter più regalare obiettivi particolari vista la distanza siderale dei piazzamenti Champions ed Europa League. C’è ancora la Coppa Italia, pensiero fisso dei rossoneri, dopo l’1-1 del derby di andata con l’Inter e l’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario. Ovvero il match di ritorno a San Siro, in programma il 23 aprile. Qualificarsi vorrebbe dire andarsi poi a giocare tutto all’ultimo atto a Roma a metà maggio, verosimilmente contro il Bologna che ha vinto 3-0 in trasferta all’andata con l’Empoli.

L’esito della Coppa Italia deciderà con ogni probabilità anche le strategie di mercato del prossimo anno, magari anche condizionerà la scelta del prossimo allenatore. Perché Conceicao, a meno di sorprese clamorose, terminerà la sua avventura con l’ultima giornata di campionato. Lo farà di sicuro con almeno un trofeo in bacheca, ma anche dovesse centrare il secondo potrebbe non bastargli per strappare una conferma. Anche se il Milan nel frattempo è pure alle prese con la questione direttore sportivo, una figura da inserire di cui Furlani ha ammesso l’esistenza. Ma il naufragio a sorpresa della trattativa con Paratici è stato un nuovo scossone che ha alimentato caos e malumori all’interno e all’esterno della piazza rossonera. Anche per questo è sempre più vietato sbagliare. E l’elenco di possibili allenatori resta lungo, con qualche nome decisamente inaspettato.

I bookmakers lanciano la bomba: Thiago Motta-Milan

Ad ora difficile decifrare quale sarà il futuro padrone della panchina del Milan. La sensazione è che il preferito resti Antonio Conte, che però al momento resta legato al Napoli anche in vista del futuro. C’è poi Massimiliano Allegri, su cui però è arrivata più di qualche smentita. Ed ecco che nelle ultime ore il nome più in voga è quel Roberto De Zerbi che un po’ divide, accanto ai vari Sarri, Italiano e Gasperini.

Sono queste le opzioni più probabili allo stato attuale per ricoprire il ruolo di prossimo allenatore del Milan. E non a caso sono quelli che nella lavagna Sisal hanno la quota più bassa: dal 3,00 di Allegri e De Zerbi al 12,00 di Conte e Gasperini. Ma per i bookmakers ci sono pure altre possibilità e tra queste è spuntato anche Thiago Motta, fresco di esonero dalla Juventus. L’ex tecnico bianconero, molto apprezzato anche dalla dirigenza rossonera prima dell’approdo a Torino, è dato a 50,00 per cui le possibilità ad ora sono abbastanza basse. Ma nel mercato, lo abbiamo imparato, può cambiare tutto nel giro di pochissimo tempo e l’italobrasiliano resta un nome di spicco e stimato. Da segnalare che la stessa cifra la pagherebbe anche una puntata su Pep Guardiola, una mera suggestione questa sì.