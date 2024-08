Roma, Djaló non si sbilancia: “Se firmerò? Non voglio parlare” | VIDEO CM.IT

Djaló è arrivato oggi nella Capitale, ma su di lui pendono diversi dubbi. Per il portoghese della Juve richiesto approfondimento delle visite

Non è ancora finita la telenovela mercato per la Roma, che deve rinforzare la difesa e al momento non ha acquistato nessuno a cinque ore dalla fine della sessione. Tiago Djaló è arrivato oggi nella capitale ma su di lui pendono diversi dubbi, da De Rossi che non è assolutamente convinto a qualche accordo che ancora manca ma sopratutto la condizione fisica.

Per il portoghese della Juve è stato richiesto un approfondimento delle visite mediche che deve essere valutato attentamente, anche in base alle altre operazioni che la Roma eventualmente porterà a termine. Vedi Badé e Hummels, entrambe piste ancora vive.

🔴Tiago #Djaló torna in hotel a Roma: “Ora non voglio parlare, parlerò dopo”. No comment invece alla domanda sulla firma con l’#ASRoma‼️

🚨All'Hilton Rome Eur la Lama è in corso Il Calciomercato DFA International Transfermarket

Nel pomeriggio alle 18 Djaló è tornato all’Hilton Rome Eur La Lama dove è in corso l’evento Il Calciomercato DFA International Transfermarket, e ha glissato così: “Prime parole da giallorosso? Non voglio parlare ora, parlerò dopo”. È ancora a chi gli ha chiesto se avrebbe firmato non ha risposto. Ad ora Djaló è più fuori che dentro la Roma.