Bennacer chiesto dall’Atletico: l’algerino via per Rabiot, Milan a lavoro | CM.IT

Ismael Bennacer è stato richiesto dall’Atletico Madrid di Diego Simeone. Ecco cosa sta succedendo: il punto della situazione

Ismael Bennacer via proprio sul gong? Il nome del centrocampista è sicuramente il più discusso in Casa Milan, insieme a quello di Luka Jovic. Sono certamente il serbo e l’algerino i due indiziati a fare la valigie in queste ultime ore di calciomercato. Ma il tempo non gioca a favore del Diavolo.

Ismael Bennacer (LaPresse) – Calciomercato.itPuntando la lente di ingrandimento sull’ex Empoli va subito detto che la tanto attesa offerta importante dall’Arabia Saudita non è mai arrivata, ma in queste ore a bussare alle porte del Diavolo è stato l’Atletico Madrid. Un interessamento che trova conferme, ma i Colchoneros non vorrebbero andare oltre al prestito secco. Formula, al momento, poco gradita al Milan.

Serve dunque una proposta importante (anche un prestito davvero oneroso) per far cedere il Diavolo. Serve, però, soprattutto, che il club rossonero abbia tra le mani un nuovo centrocampista. Non un dettaglio da poco visto che l’idea Kone è praticamente sfumata, con il centrocampista destinato a trasferirsi alla Roma.

Sullo sfondo, come più volte raccontato, resta Adrien Rabiot, per il quale ci sono stati nuovi contatti. L’offerta al francese d’altronde è lì sul tavolo ormai da un paio di mesi. Il Milan non ha mai smesso di credere al suo arrivo, ma adesso serve muovere passi concreti, soprattutto da parte dell’ex Juve, per chiudere il doppio affare, lasciando andare Bennacer verso Madrid.